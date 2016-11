Concursados da Polícia Civil são nomeados, após decisão judicial; confira relação

Foi publicada no Diário Oficial do Estado na tarde desta quinta-feira (24), a nomeação dos policiais civis aprovados no concurso realizado em 2012 pela Secretaria de Segurança. São 60 agentes de polícia civil e 19 escrivães. (veja a publicação)

As nomeações ocorrem por força judicial após o desembargador José James Gomes Pereira, do Tribunal de Justiça do Piauí (TJ-PI), negar recurso do Governo do Estado e manter a decisão tomada em outubro de chamar os aprovados.

O desembargador havia determinado a nomeação dos concursados em um prazo de 15 dias, mas a Procuradoria Geral de Justiça recorreu alegando que o Estado se encontra acima do limite prudencial de gastos com pessoal, imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal, além da crise financeira que atinge todo o país.

No processo, o Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Piauí (Sinpolpi) sustenta que a proposta de nomeação escalonada dos candidatos aprovados no concurso fez parte do dissídio coletivo de greve da categoria e foi descumprida pelo Governo. O planejamento previa nomeações em fevereiro e setembro de 2016, mas a última etapa não foi cumprida.

