Concurso da PM: resultado da prova objetiva será divulgado nesta terça(25)

O Comandante da Polícia Militar do Piauí, coronel Carlos Augusto Gomes, informou, que nesta terça-feira (25), o Núcleo de Concursos e Promoções de Eventos (Nucepi) irá divulgar o resultado da prova escrita objetiva do concurso da corporação. O certame visa o preenchimento de 400 vagas de soldados.

A divulgação estava prevista para a próxima quinta-feira (27), mas será adiantada porque, de acordo com o comandante, o governo do Estado tem urgência na reposição do efetivo transferido para a inatividade ou licenciado a pedido dos quadros da Polícia Militar.

Diante do novo cronograma, a meta é de que no início do mês de novembro o curso de formação dos novos soldados seja iniciado.

“Estamos precisando recompor nossa estrutura de polícia do interior. Iniciaremos a formação ainda neste ano para que no primeiro semestre de 2018 pelo menos 400 novos policiais entrem na corporação”, declarou o comandante.

Os aprovados na prova escrita objetiva enfrentarão a segunda etapa do certame, que diz respeito aos exames médicos e odontológico, prevista para ser realizada no início de agosto.

Com a antecipação das datas, a lista final dos aprovados, antes prevista para ser divulgada até 22 de dezembro, será anunciada até 8 de novembro.

Os aprovados serão lotados em Parnaíba, Floriano, Picos, Corrente, Avelino Lopes, Uruçuí, São Raimundo Nonato, Piripiri, Oeiras e Bom Jesus. A remuneração inicial dos soldados será de R$ 3100.

VEJA O CRONOGRAMA