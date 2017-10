Concurso da UFPI com salário até R$ 9 mil encerra inscrições sexta

Encerram na sexta-feira, dia 27 de outubro, as inscrições para o concurso público da Universidade Federal do Piauí (UFPI) que visa a contratação de 31 docentes do Magistério Superior. De acordo com a organização do certame, as remunerações para os professores aprovados variam de R$ 2.236,30 até R$ 9.585,67, conforme a titulação do candidato.

As inscrições para o concurso da UFPI podem ser feitas no Protocolo Geral da UFPI, situado no bloco SG-7 do Campus Ministro Petrônio Portella, no bairro Ininga, em Teresina. O atendimento acontece das 8h30 às 12h e das 14h às 17h30. Lembre-se que após efetuar a inscrição, será necessário pagar as taxas nos valores de R$ 63,00 até R$ 215,00.

Os candidatos vão ser avaliados por meio de Prova Didática e de Títulos, cujo resultado é válido por um ano, contado da data de publicação da Homologação do Resultado Final no Diário Oficial da União. As provas ocorrem no dia 26 de novembro.

Há vagas para Informática (1); Matemática (1); Telejornalismo (1); Webjornalismo (1); Estágio Supervisionado e Metodologia do Ensino de Música (1); Estágio Supervisionado e Metodologia do Ensino de Educação Física (1); Teoria Geral da Música e Percepção Musical (1); Teórico Quantitativo (1); Acionamentos Elétricos e Eletrônica de Potência (1); Geodésia e Topografia (1); Enfermagem/ Enfermagem Obstétrica/ Estágio Curricular (1); Gastroenterologia (1); Radiologia Odontológica (1); Atenção Primária em Saúde (1); Economia (1).