CONCURSO DE PICOS: Lista dos aprovados para os cargos de nível Fundamental e Médio deve ser divulgada hoje

A comissão organizadora do concurso da Prefeitura de Picos divulgou na manhã desta terça-feira, 25, o gabarito oficial das provas objetivas após interposição de recursos. Ao todo, nove questões das provas foram anuladas.

De acordo com o cronograma divulgado pelo Instituto Machado de Assis, banca examinadora do certame, nesta quarta-feira, 26, deve ser divulgado o resultado preliminar dos aprovados para os cargos de nível Fundamental e Médio. Confira aqui o cronograma!

Até a próxima sexta-feira, 28, os candidatos poderão recorrer a erros no material, como nome com erros, erro no somatório das notas ou problema na adoção de critérios de desempate e solicitação de cópia do gabarito individual. Até a próxima sexta-feira,28, será divulgado o resultado dos recursos.

Em se tratando dos cargos de nível Superior e para Professor, o resultado oficial do gabarito das provas objetivas e a lista de aprovados deve ser divulgados no dia 03 de novembro. Ainda segundo o cronograma até o dia 07 de novembro, os candidatos poderão entrar com a interposição de recursos com finalidade exclusiva de ser corrigido eventual erro material, como nome com erros, erro no somatório das notas ou problema na adoção de critérios de desempate.

Com mais de 500 vagas ofertadas, este foi o maior concurso referente a Prefeitura de Picos.Os salários variam de R$ 788,00 a R$ 4.300,00, pelo desempenho de atividades em jornadas semanais de até 40 horas. A classificação dos candidatos ocorre por meio de Prova Objetiva, cujo resultado final terá validade de dois anos, com possibilidade de prorrogação, a critério da Administração Pública.