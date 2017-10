Concurso de Picos será realizado em agosto

O concurso da Prefeitura de Picos foi adiado e tem agora novos prazos para aplicação das provas. Na manhã desta terça-feira, 24, uma reunião entre representantes do Ministério Público Estadual, da administração municipal decidiram a possibilidade que a aplicação das provas ocorrerá no mês de agosto. A reunião foi realizada em uma das salas do Ministério Público, no Fórum Helvídio Nunes de Barros.

A mudança nas datas seria decorrente da falta de estrutura para a realização do certame que estava previsto para acontecer no próximo domingo, 29, para os cargos de nível fundamental e médio, e no próximo dia 05 de junho para os cargos de nível superior. Ao todo, as inscrições somam mais de 20 mil inscritos o que demanda logística e maior estrutura.

Uma nota oficial foi divulgada na tarde de hoje explicando a razão do adiamento do certame e contendo os novos prazos.

De acordo com o conteúdo da nota, os itens de segurança não implantados são de extrema necessidade para garantir a lisura do processo.

No dia 19 de abril deste ano o edital foi reaberto para o provimento de novas inscrições para o concurso de Picos, bem como foram divulgadas novas datas (29 de maio, 05 de junho). Confira mais: http://www.riachaonet.com.br/inscricoes-do-concurso-de-picos-sao-reabertas-e-datas-de-aplicacao-das-provas-sao-alterada/.

Confira nota: