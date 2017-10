Concurso dos Correios segue com inscrições abertas até o dia 20

Seguem abertas até o dia 20 de outubro as inscrições para o concurso público da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos que visa preencher vagas e formar cadastro reserva em cargos da área de Medicina e Segurança do Trabalho. As vagas são para nível médio/técnico e superior completo. Os salários podem variar de R$ 1.876,43 a R$ 4.903,05.

Há oportunidades para Enfermeiro do Trabalho Júnior (2), Engenheiro de Segurança do Trabalho Júnior (9), Médico do Trabalho Júnior (44), Auxiliar de Enfermagem do Trabalho (12), e Técnico em Segurança do Trabalho Júnior (21).

As inscrições para o concurso dos Correios vão até o dia 20 de outubro de 2017 exclusivamente no seguinte endereço eletrônico www.iades.com.br. O pagamento da taxa de participação deverá ser efetuado até o dia 26 de outubro de 2017.

Os profissionais aprovados irão atuar nas cidades de Aracaju – SE, Bauru – SP, Belém – PA, Belo Horizonte – MG, Boa Vista – RR, Brasília – DF, Campo Grande – MS, Curitiba – PR, Fortaleza – CE, Goiânia – GO, João Pessoa – PB, Macapá – AP, Maceió – AL, Manaus – AM, Natal – RN, Palmas – TO, Porto Alegre – RS, Porto Velho – RO, Recife – PE, Rio Branco – AC, Rio de Janeiro – RJ, Salvador – BA, São José – SC, São Luís – MA, São Paulo – SP e Vitória – ES.

Fonte: Com informações do Concursosnobrasil