Concurso em Ipiranga do Piauí tem 41 vagas e salários de até R$ 3 mil

A prefeitura de Ipiranga do Piauí está com inscrições abertas para o concurso público que oferta 41 vagas em diversos cargos. O prazo para os interessados encerra no dia 5 de junho e são oportunidades para profissional com nível fundamental, médio e superior. A remuneração varia de R$ 937 a R$ 3 mil.

Entre os cargos ofertados estão: motorista, auxiliar de serviços gerais, auxiliar administrativo, médico do Programa Saúde da Família, fisioterapeuta, psicólogo entre outros. O edital completo você encontra na página do Instituto Legatus, instituição organizadora do certame.

Todos os candidatos serão submetidos à prova escrita objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. Os candidatos ao cargo de professor serão também passarão por avaliação de títulos, de caráter classificatório.

Conforme o edital será admitida inscrição para mais de um cargo e a prova escrita será realizada em Ipiranga do Piauí no dia 6 de agosto. O resultado final do concurso deve ser divulgado na data prevista de 31 de outubro.

Além do vencimento inicial, que tem por base a Lei Municipal nº 767/2015, a remuneração dos servidores poderá ser composta por gratificações e adicionais, conforme a legislação vigente.

