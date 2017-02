Concurso para defensor oferece salário superior a R$ 15 mil

A Defensoria Pública do Paraná abre inscrições nesta segunda-feira (6) para concurso público com salário de R$ 14.294,12, mais benefícios (R$ 751,96 de tiquete alimentação e R$ 325,60 de auxílio transporte). Serão ofertadas 13 vagas e as inscrições podem ser feitas pelo site da organizadora, que é a Fundação Carlos Chagas (clique aqui).

Para se inscrever é preciso ser bacharel em Direito e ter três anos de prática jurídica comprovada.

A taxa de inscrição é R$ 250. O certame terá as seguintes fases:

– Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório

– Prova dissertativa, de caráter eliminatório e classificatório

– Prova oral, de caráter eliminatório e classificatório

– Avaliação de títulos, de caráter classificatório.

Clique aqui para ver o edital.

Fonte: Cidade Verde