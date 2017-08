Concurso para soldado do Corpo de Bombeiros será lançado no início de setembro

O Corpo de Bombeiros Militar do Piauí lançará um novo edital de concurso para soldados. A divulgação do edital está prevista para o dia 5 de setembro e será feita pelo Núcleo de Concursos e Promoções de Eventos (Nucepe) e deverá conter 110 vagas, contemplando não só a capital, mas também as unidades dos bombeiros no interior.

O edital terá um número de vagas maior que o concurso de 2014 que foi anulado. “O edital novo terá 110 vagas, no edital original de 2014 eram 100 vagas, mas o governador autorizou mais 10 vagas ampliando o número”, disse Major Veloso.

As vagas do certame serão destinada para o cargo de soldado, pois foi detectada fraude apenas prova para este cargo. Os aprovados serão incorporados as corporações de: Picos, Parnaíba, Teresina e Floriano.

“Esse edital é uma demanda antiga e a corporação foi prejudicada com a fraude, fizemos um edital que chegou a fase final, mas teve que ser anulado. Agora estamos refazendo. A Polícia Militar, por exemplo, realizou um concurso em 2017 e como não houve fraude já realizou outros concursos”, comentou Major Veloso.

Major Veloso destaca ainda que a corporação possui atualmente 316 membros e novo edital representa cerca de 30% do quadro hoje.

Fonte pi.gov.br