Concursos reúnem 12 mil vagas com salários de até R$ 22 mil

Pelo menos 109 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (12) e reúnem 12.640 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 20,322.30 na Procuradoria Geral do Amazonas.

Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.

Entre os órgãos com inscrições abertas estão a Anvisa, com 78 vagas para técnico administrativo; a Marinha, com 165 para nível médio/técnico; o Ministério Público da União, com 82 vagas para procurador da República; aDataprev, com vagas de nível médio e superior em Brasília, São Paulo, Florianópolis, Fortaleza, João Pessoa, Natal e Rio de Janeiro; a Fiocruz, com abertura de dois editais e o total de 119 vagas de nível médio e superior; a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), com oportunidades em Sergipe, Paraíba e Rio de Janeiro, o Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, com salário de R$ 8.045,36 para nível médio; e o Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, com 14 vagas e cadastro para cargos de nível médio e superior e salário de até R$ 9.736,27.

Durante a semana abrirão as inscrições ainda a Fundação Universidade de Brasília, com 61 vagas, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, com 70 vagas, ambos na terça (13), além da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), com 44 vagas e salário de até R$ 33.762,00, e da Polícia Militar de Goiás, que oferece 2.500 vagas de nível médio e superior e remuneração de até R$ 5.401,43, que inscrevem a partir de quarta-feira (14).

Veja os 7 órgãos que abrem inscrições para 465 vagas nesta segunda:

Prefeitura de Jucurutu (RN)

A Prefeitura de Jucurutu (RN) abre as inscrições do concurso público para 94 vagas em cargos de nível fundamental e superior. Os salários vão de R$ 880 a R$ 2.500. As inscrições devem ser feitas de 12 de setembro a 10 de outubro pelo site www.comperve.ufrn.br (veja o edital).

Prefeitura de Milhã (CE)

A Prefeitura de Milhã, no sul do Ceará, abre as inscrições para 166 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os aprovados no concurso receberão salários entre R$ 880 e R$ 9,6 mil. As inscrições devem ser feitas de 12 de setembro a 12 de outubro pelo site http://www.grserv.com.br/ (veja o edital).

Prefeitura de Natércia (MG)

A Prefeitura de Natércia (MG) abre as inscrições para 47 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários variam de R$ 552,38 a R$ 2.888,91. A inscrição deve ser feita na sede da prefeitura, na Praça Prefeito Justino Lisboa Carneiro, nº 100, Centro, de 12 de setembro a 11 de outubro, das 13h às 17h, ou no endereço www.tendenciaconcursos.com.br (veja o edital).

Prefeitura de Sobral (CE)

A Prefeitura de Sobral, na região norte do Ceará, abre as inscrições do concurso público para o preenchimento de 85 vagas de guarda municipal de 2ª classe. Os candidatos precisam ter o ensino médio completo, idade entre 18 e 35 anos e altura de 1,62m para homens e 1,55m para mulheres. Se aprovado, o servidor municipal será remunerado inicialmente com R$ 1.597,88 mensais, havendo possibilidade de acréscimos, para jornada semanal de 42 horas, variável. As inscrições devem ser feitas pelo site http://concursos.uvanet.br/ até 30 de setembro (veja o edital).

Prefeitura de Vargem Grande do Sul (SP)

A Prefeitura de Vargem Grande do Sul (SP) abre as inscrições do processo seletivo para vagas temporárias para educador infantil e professores de educação infantil, ensino fundamental e educação física, todas de nível superior. Os contratados substituirão docentes afastados ou assumirão aulas vagas em 2017. Os salários vão de R$ 1.507,94 a R$ 2.250,30. As inscrições devem ser feitas pelo site www.omconsultoria.com.br de 12 a 25 de setembro (veja o edital).

TRE-SP

O Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo (TRE-SP) abre as inscrições do concurso público para 14 vagas e cadastro de reserva em cargos de nível médio e superior. Os salários são de R$ 5.934,15 e R$ 9.736,27, respectivamente. Os cargos de nível superior são de analista judiciário nas áreas judiciária, administrativa, análise de sistemas, assistência social, contabilidade, medicina (clínica médica), psicologia e relações públicas.

Os cargos de nível médio são de técnico judiciário nas áreas administrativa, artes gráficas, enfermagem, programação de sistemas e operação de computadores.

As inscrições devem ser feitas pelo site www.concursosfcc.com.br de 12 de setembro a 11 de novembro. A taxa é de R$ 70 para nível médio e de R$ 85 para nível superior (veja o edital).

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia

A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia abre as inscrições para 59 vagas em dois editais de concursos públicos (nºs 10 e 12). As vagas são para professores auxiliar, assistente e adjunto. Os salários variam de R$ 2.293,41 a R$ 9.114,67. As inscrições devem ser feitas de 12 de setembro a 14 de outubro pelo site http://www.ufrb.edu.br/portal/concursos (veja o edital).