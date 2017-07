Condutor é detido pela PRF com moto roubada em Alegrete

Nesta segunda-feira (03), a Polícia Rodoviária Federal no Piauí conseguir recuperar uma motocicleta roubada durante abordagem na BR 316, na cidade de Alegrete. O caso foi registrado no KM 382 da rodovia. De acordo com informações da PRF, o veículo teve a placa retirada e só possível ter conhecimento do crime após consultas no sistema….