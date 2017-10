Confira a programação completa do II SaliPicos

[ad#336×280]A organização do II Salão do livro de Picos divulgou a programação completa do evento. O 2º SaliPicos irá acontecer no Estádio Municipal Helvídio Nunes de 10 a 13 de setembro. O homenageado deste ano será o professor Ozildo Albano.

Os visitantes do Salão do Livro contarão com 15 palestras palestras nacionais, estaduais e locais durante os quatros dias do evento. Além disso, lançamento de livros, tendas de leituras, circo das letras e shows musicais.

Confira a programação completa

PROGRAMAÇÃO

Quarta-feira (10/09)

18h30min- Abertura Oficial

19h30min- Ozildo Albano: História e Vida.

Palestrante: Ana Márcia de Moura Albano- PI (Assistente Social, graduada pela Universidade Estadual do Ceará. Especialista em Educação e Ensino, pela Universidade Federal do Piauí. Assistente social da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social de Picos).

21h- Apresentação Cultural: Dr. José Albano de Macêdo- Ozildo Albano.

21h30min- Show Musical com Vavá Ribeiro

Quinta-feira (11/09)

8h- A Literatura no Universo Jovem: dos livros a internet.

Palestrante: Clara Melo- RJ (Cursa Letras/Literatura na Universidade Federal do Rio de Janeiro, escritora, compositora, responsável pelo “Blog da Clara” no portal cidade verde, atualizado semanalmente com artigos de opinião, crônicas, contos e poemas).

09h20min- Apresentação musical com Fafá Santana.

9h40min- Performance Lúdica: A importância da poesia no dia a dia.

Palestrante: Isolda Marinho- DF (Escritora, co-fundadora do Núcleo de Literatura do Espaço Cultural Zumbi dos Palmares, da Câmara dos Deputados. Recebeu menção honrosa no IV Concurso Raimundo Corrêa de poesia e ganhou prêmio de publicação nos livros poetas brasileiro de hoje e escritores brasileiros. Instrutora de redação, língua portuguesa e de artesanato sustentável pelo programa EcoCâmara. Produtora e apresentadora do projeto Canto das Letras e dos saraus do Núcleo de Literatura).

11h30- Intervalo para visitação aos estandes.

15h- A importância da literatura na prática docente: A humanização através da literatura.

Palestrante: Sheldon Reis- PI (Bacharel em Direito, Licenciado em Filosofia e especialista em Docência do Ensino Superior).

16h20- Apresentação musical com Fafá Santana.

16h40- História e masculinidade no Piauí oitocentista.

Palestrante Pedro Vilarinho- PI (Graduado em Licenciatura Plena em História pela Universidade Federal do Piauí, Mestre em História pela Universidade Federal de

Pernambuco e Doutorado em História pela Universidade Federal de Pernambuco. É professor Associado da Universidade Federal do Piauí, atuando junto ao Programa de Pós-Graduação em História do Brasil, e ao Departamento de Geografia e História).

17h40- Intervalo para visitações

19h- Slam de Poesias: Histórico do torneio de poesias faladas no mundo e no Brasil.

Palestrante: Emerson Alcalde- SP (Ator, escritor, dramaturgo, arte-educador, poeta slammer. Coordenador de Cultura do CEU Três Pontes. Formado em artes cênicas. Fundador da Cia. Extremos Atos. Ministrou workshop de teatro em Valencia, Venezuela 2012. Atuou em 20 espetáculos teatrais. Entre eles “Bartolomeu, que será que nele deu”, direção Georgette Fadel.É idealizador do SLAM DA GUILHERMINA –Autor dos livros: (A) MASSA poesias e dramaturgias (bilíngue) e O Boneco do Marcinho, literatura infantil.).

20h30- Show Musical com Marcelo Luz.

Sexta-feira (12/09)

8h- O porque do resgate das nossas manifestações culturais.

Palestrante: Conceição Santos- PI (Bacharel em Teologia, pela Universidade Federal do Piauí. Licenciada em Pedagogia, pela Universidade Estadual do Piauí. Especialista em Literatura e História afro-brasileira e africana).

09h20min- Apresentação musical com Denilton Júnior.

9h40min- Identidade e diferença: a importância do multiculturalismo.

Palestrante Lídia Azevedo- CE (Doutora e Mestra em Educação Brasileira pela Universidade Federal do Ceará. Pedagoga e Especialista em Psicopedagogia pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, em Sobral, Ceará. Desenvolveu atividades profissionais como Professora na Educação Básica, Coordenação Pedagógica, Gerente do Ensino Fundamental, Assistente do Atendimento Educacional Especializado (AEE), Coordenadora do Projeto EU SOU. Professora Colaboradora na Licenciatura, bem como Coordenadora, Professora e Orientadora nos Cursos de Especialização da Educação Continuada no município de Sobral. Publicou em 2011, o livro Avaliação Curricular e Identidade Docente pela Editora Caminhar).

11h30min- Intervalo para visitação aos estandes.

15h- Que história sobre nós as gerações futuras vão ler?

Palestrante: João Batista Santos- PI (Licenciado em Letras/Português, pós-graduado em Língua Portuguesa e Língua Inglesa é professor da rede municipal de Picos-PI).

16h20min- Apresentação musical com Denilton Júnior.

16h40- Trilhas do Sertão: memórias cruzadas de mundos sem fim.

Palestrante: Fonseca Neto- PI (Professor na Ufpi, área de História, com formação graduada e especializada em História, e advogado, há 32 anos. Mestrado e doutorado na área de Ciências Sociais. Líder estudantil desde a juventude secundarista e universitária. Militante social. Colaborador de jornais e da Revista Cidade Verde. Dirigiu, na Ufpi, eleito e por oito anos, o Centro de Ciências Humanas e Letras (CCHL) e é pesquisador nas áreas temáticas de História do Piauí e do Brasil e também no campo das Políticas Públicas do Patrimônio Histórico. Ocupante da Cadeira 1 da Academia Piauiense de Letras e sócio efetivo, e atualmente presidente, do Instituto Histórico e Geográfico Piauiense).

17h30min- Intervalo para visitação aos estandes.

19h- Cultura Nordestina, redes sociais e empreendedorismo: A cabeça é chata, a palestra, não.

Palestrante Bráulio Bessa- CE (Criador da fan page “Nação Nordestina”. Fundador da Agência Alumiar. Analista de Sistemas, gestor de mídias sociais, técnico em web-design e design gráfico, colunista do Portal Tribuna do Ceará. É um dos maiores ativistas na luta pela valorização da cultura nordestina e no combate a xenofobia.)

20h30- Show Musical com a Banda Nova Era

Sábado (13/09)

8h- A importância da reflexão crítica filosófica na memória histórica do povo.

Palestrante: Marcos Antônio Rodrigues Barros-PI (Mestre em Serviço Social pela Universidade Federal do Pernambuco. Licenciado em Filosofia, pelas Faculdades Associadas do Ipiranga São Paulo, especialização em Supervisão e coordenação escolar e em docência do ensino superior)

9h20min- Apresentação musical com Darlan Alves.

9h40min- Jornalismo Cultural.

Palestrante: Samária Andrade- PI (Mestra em Comunicação pela UFPI, professora de Comunicação da Universidade Estadual do Piauí e Assessora de Comunicação da mesma instituição. É jornalista e membro do Conselho Editorial da Revista Revestrés, publicação bimestral especializada em cultura).

11h30min- Intervalo para visitação

15h- Palestra Show Mude você, mude o mundo.

Palestrante: Mury Campos- PI (Professor e consultor empresarial com enfoque em marketing, vendas, empreendedorismo e motivação. Tecnólogo têxtil, formado no Rio de Janeiro. Licenciado em Letras, pela Universidade Federal do Piauí. Especialista em Qualidade , auditor de qualidade no Bureal Veritas International, com estágios na Suíça e Portugal. Presta serviços ao SEBRAE).

16h20min- Apresentação musical com Darlan Alves.

16h40min- A biografia de Torquato Neto.

Palestrante: Toninho Vaz- RJ (Escritor, roteirista, jornalista com atuação em grandes veículos de comunicação brasileiros. Toninho Vaz foi repórter da revista IstoÉ e colaborador da Revista de Domingo, do Jornal do Brasil. Publicou artigos e reportagens em diversas revistas nacionais. Na Rede Globo, também como editor, foram mais 14 anos, incluindo oito meses como editor/produtor em Nova York. Nesse período ocupou a função de editor de texto do Jornal Nacional, Globo Esporte, Fantástico. E ainda, chefe de Redação da Rede SBT em Nova York. Ao longo dos anos, publicou artigos e reportagens no Jornal do Brasil, O Globo, revista Manchete, ISTOÉ. Escreveu as biografias de dois poetas importantes: Paulo Leminski e Torquato Neto).

18h- Intervalo para visitação aos estandes.

19h- Solenidade de Encerramento

20h30min- Show Musical com Zezé Mota e Renato Piau, em seguida Show Musical com Emmanuelly Brandão.

BATE-PAPO LITERÁRIO

Quinta (11/09)

10h- Samid Yngred, com o livro A Poesia e Eu.

Sexta (12/09)

09h- Isolda Marinho, com os livros Sementes de Amora; Viço do Verso e Beijo de Tangerina.

10h- Professor Francisco de Assis Sousa, com os livros Filhos do Asfalto (crônicas) e O Visionário (memórias).

19h- Jornalista Daiane Rufino, com o livro Carlos Castello Branco. O comentarista paradigmático da imprensa brasileira.

19h30- Rosseane Ribeiro, com o livro Tudo o que eu queria te dizer.

SÁBADO (13/09)

09h- Pesquisadora Francisca Márcia Costa de Sousa, com o artigo “História, Memória e Identidade Social”.

10h- Yana Moura, com a poesia Paginando-se: A leitura em corpos.

15h- Eliane Leal, com o livro Abra os olhos: e passa a enxergar o caminho, a verdade e a vida.

15h30min- Professora Helena Cristina, com o livro Pesquisas no Semiárido Piauiense.

16h- Professora Expedita Bezerra, com o livro A outra face de mim.

PROGRAMAÇÃO CIRCO DAS LETRAS

QUINTA-FEIRA (11/09) SEXTA-FEIRA (12/09) SÁBADO (13/09)

08h- Musical O Pequeno príncipe (IMH) 08h- Musical O Pequeno príncipe (IMH) 08h- Musical O Pequeno príncipe (IMH)

09h30mim- Flor de Mandacaru 09H30MIN- Show com Luís Farias 09H30MIN- Show com Luís Farias

(Paulistana)

14h- Musical O Pequeno príncipe (IMH) 14h- Musical O Pequeno príncipe (IMH) 14h- Musical O Pequeno príncipe (IMH)

16h- Peça Vendedor de Palavras (IFPI) 16h- Show com Luís Farias 16h- Show com Luís Farias

19h- Repiau (Recital) 19h- Repiau (Recital) 19h- Peça Auto da Barca do Inferno (Ipiranga)