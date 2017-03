Confira o conteúdo para a prova do cursinho pré-vestibular

Se você ainda não fez a sua inscrição para a prova do Cursinho Pré-vestibular Professor José Bispo, aproveita que ainda dá tempo. Serão ofertadas 100 vagas exclusivamente para alunos oriundos da rede pública.

O processo de seleção constará de uma prova objetiva que acontecerá no próximo dia 12 de março e o resultado será divulgado no dia 20 de março. A prova será aplicada às 8h, em local a ser divulgado posteriormente, após o período de inscrição.

A prova objetiva será constituída por 50 questões, todas relativas às disciplinas e aos conteúdos ministrados no Ensino Médio e distribuídos da seguinte forma:

10 questões de Língua Portuguesa

Figuras de linguagem

Funções da linguagem

Variações linguísticas

Semântica e polissemia

Orações Coordenadas

10 questões de Matemática

Estatística e probabilidade

Trigonometria

Funções

Geometria

10 questões de História

Grécia Antiga

Revolução industrial

Imperialismo do século XIX

Ascensão do totalitarismo

Segunda Guerra Mundial

Brasil Império e República

Era Vargas

Escravidão

05 questões de Química

Ligações Químicas

Compostos Inorgânicos

Eletroquímica

05 questões de Física

Elétrica

Termologia

Óptica

05 questões de Biologia

Genética

Citologia

Botânica

05 questões de Geografia

Globalização

Urbanização

Produção Agrícola

O período de inscrição é de 20 de fevereiro a 08 de março e pode ser feito gratuitamente na sede da Casa da Juventude, localizada na Avenida Nossa Senhora de Fátima, nº 827, das 08h às 12h e das 14h às 16h. A lista dos conteúdos abordados na prova será entregue no ato da inscrição.

Para se inscrever, o candidato deve levar consigo os seguintes documentos:

– CPF

– RG

– Declaração de que está cursando o ensino médio em escola pública ou certificado de conclusão do ensino médio, também em escola pública

– Comprovante de residência de Picos

As aulas devem começar no dia 27 de março e acontecerão de segunda à sexta-feira, das 18h às 22h no auditório do Centro Administrativo. A prefeitura de Picos fornecerá gratuitamente o fardamento e o material didático a todos os alunos.

Confira mais informações no EDITAL CURSINHO PROF. JOSÉ BISPO 2017.