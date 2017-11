Confira os locais de prova da 1ª Fase do Exame da OAB deste domingo

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil divulgou a relação de locais de realização da Prova Objetiva (1ª fase) do XXIV Exame de Ordem Unificado, agendada para o próximo domingo, 19 de novembro de 2017, às 12h (horário local). A aplicação acontecerá simultaneamente em todo o país, por meio da Fundação Getúlio Vargas. No Piauí, a prova será realizada nas cidades de Corrente, Floriano, Parnaíba, Picos e na capital Teresina.

Ao todo, 2.864 pessoas estão inscritos para a prova, entre estudantes do último ano do curso de graduação em Direito ou dos dois últimos semestres. A aprovação é requisito necessário para a inscrição nos quadros da OAB como advogado e pode ser prestado por bacharel em Direito, ainda que pendente apenas a sua colação de grau, formado em instituição regularmente credenciada.

A prova objetiva será composta por 80 questões do tipo múltipla escolha, que abrangerão as disciplinas profissionalizantes obrigatórias e integrantes do currículo mínimo do curso de Direito, além de questões sobre o Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei 8.906/94) e seu Regulamento Geral, Código de Ética e Disciplina, Direitos Humanos, Código do Consumidor, Estatuto da Criança e do Adolescente, Direito Ambiental e Direito Internacional.



Confira o endereço da realização das provas:

– Corrente/PI: U.E. Joaquim Antônio Lustosa, localizada na R. Profa. Joaquina Nogueira de Oliveira S/N – Centro;

– Floriano/PI: Universidade Estadual do Piauí, localizada na Rodovia BR 343 S/N – Campo Velho;

– Parnaíba/PI: Faculdade Maurício de Nassau, localizada na Rodovia BR 343, Km 7.5 S/N – Floriópolis;

– Picos/PI: Instituto Monsenhor Hipólito, localizado na R. Monsenhor Hipólito, 415 – Centro;

– Teresina/PI:

. Faculdade Uninassau – Maurício de Nassau Campus João XXIII, localizada na R. Eustáquio Portela, 1641 – São Cristóvão;

. Faculdade Uninassau – Maurício de Nassau Campus Jockey, localizada na Av. Jóquei Clube, 710 – Jockey Clube.

