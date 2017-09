Confira a programação completa do V SaLiVaG

De 13 a 17 de setembro será realizado em Picos o V Salão de Livros do Vale do Guaribas – SaLiVaG. O evento literário e cultural é promovido pela Prefeitura de Picos através da Secretaria de Educação, com o apoio da Coordenação de Comunicação Social e diversos parceiros.

A estrutura do evento, que acontecerá no Estádio Senador Helvídio Nunes de Barros, será montada no início da semana. A abertura será na quarta-feira, dia 13, a partir das 19h, com palestra sobre a homenageada, a professora Ir. Maria Helena Matias e logo em seguida show com a banda Yvis, de Pedro II – Piauí.

Roberto Cabrini, Gabriel O Pensador, Ana Cristina Vieira Coutinho e Celso Antunes estão na programação ao lado de outros importantes nomes locais e regionais, a exemplo de Ana Karina Sampaio e Maria Ilza, dentre outros.

Veja abaixo a programação:

13/09/2017 – QUARTA FEIRA

19h – Abertura

20h – Apresentação da Biografia de Irmã Maria Helena Matias

Palestrante: Ir Desterro.

PALCO PRINCIPAL – 21h

Banda Yvis (Pedro II)

14/09/2017 – QUINTA FEIRA

8:30h

Palestrante: Laylla Carvalho

Tema: “Em busca de sentido: a educação inspirada em Viktor Franklin”.

10:00h

Palestrante: Danny Barradas

Tema: “William Shakespeare em busca da tolerância perdida”.

15:00h

Palestrante: Ana Karina Sampaio

Tema: “O espaço da literatura afro-brasileira na educação básica”.

19:00h

Palestrante: Gabriel O Pensador

Música (auditório): Zinha

PALCO PRINCIPAL – 21h

Pocket Show com Gabriel O Pensador

Arthur Jr

15/09/2017 – SEXTA FEIRA

8:30h

Palestrante: Maria Ilza

Tema: As minhas narrativas em cordel.

10:00h

Palestrante: Rodrigo Santos

Tema: “Uma história de música, dependência química e superação”.

15:00h

Palestrante: Ana Cristina

Tema: “A palavra mutante (Da Larva à borboleta, possibilidades Transposição Poética)”.

19:00h

Palestrante: Roberto Cabrini

Tema: “Os caminhos do jornalismo investigativo”.

Música (auditório): Karol Pacheco

PALCO PRINCIPAL – 21h

Rodrigo Santos

Ensaio Aberto e Banda

16/09/2017 – SÁBADO

8:30h

Palestrante: Rogério Newton

Tema: “Crônicas “.

10:00h

Palestrante: Fabrício Fortaleza

Tema: “Neuroeducação: Nova visão de Ensino, nova forma de aprendizagem”.

15:00h

Palestrante: João Batista

Tema: “A mulher e a sua contribuição para a Educação e para a sociedade”.

19:00h

Palestrante: Gustavo Lacombe

Tema: Inspiração.

Música (auditório): Rafael e Bidu

PALCO PRINCIPAL – 21h

Emmanuelly Brandão

17/09/2017 – DOMINGO

8:30h

Palestrante: Ricardo Francisco da Silva

Tema: A CAIXA: desafios e perspectivas de pensar fora da CAIXA.

14:00h

Solenidade de fundação da Academia Municipal Estudantil de Letras – AMEL.

15:00h

ALERP (Academia de Letras de Picos)

Tema: Sarau Poético-lítero-musical: O olho do poeta.

19:00h

Palestrante: Celso Antunes

Tema: Novas maneiras de ensinar, novas formas de aprender.

Música (auditório): Juliana Guedes

PALCO PRINCIPAL – 21h

Banda Tribal

Zé Geraldo e Banda