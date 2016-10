Confira a programação da IV Semana do Administrador da Faculdade R.Sá

A IV edição da Semana do Administrador da Faculdade R.Sá acontece de 06 a 07 de outubro. O evento tem como temática “10 ANOS DE ADMINISTRAÇÃO NA RSÁ: O empreendedorismo em tempos de mudança”. Esta edição traz como diferencial o espaço para apresentação de trabalhos científicos. Será possível se inscrever no primeiro dia do evento com taxa no valor de R$ 40,00 (quarenta reais) para estudante e profissionais.

O evento tem como objetivo a promoção do conhecimento entre os estudantes de Administração e cursos de graduação de toda a cidade, proporcionando uma integração múltipla e a disseminação do conhecimento entre todos os participantes a fim de auxiliar na transformação e no crescimento individual e coletivo de cada profissional e acadêmico presente.

Os certificados de participação no evento serão de 30 horas/aula sendo 20 horas/aula na modalidade extensão e 10 horas/aula na modalidade ensino. Os participantes que apresentarem trabalho oral ou banner irão receber um certificado adicional constando 04 horas/aula na modalidade pesquisa.

Confira a Programação

Dia 06.10.2016 – Quinta-Feira

16h às 18h30 – Credenciamento

18h – Apresentação Cultural (Voz e Violão com Pedro Rocha)

18h40 – Abertura Oficial do Evento

19h – Mesa Temática: “Empreendedorismo: Acesso à novas oportunidades de trabalho”

Case do Picos Plaza Shopping e da Loja Império.

Palestrantes: Adm. Michele Marinho e Marcelo Reis.

20h40- Questionamentos do Público.

21h20 – Encerramento do 1° dia.

Dia 07.10.2016 – Sexta-feira

14h às 18h – Apresentação de trabalhos nas modalidades Oral e em Poster.

18h – Apresentação Cultural ( Voz e Violão com Nauro Luz)

18h40 – Abertura da Segunda Noite

19h – Mesa Temática: “Empreendedorismo em tempo de mudanças.”

Cases de Empreendedores Locais

Palestrantes:

Raimundo de Sá Urtiga Filho (Grupo RSá)

Vitor Honório da Silva (Supermercado São Lucas),

Giannini Damasceno (Brownie do Gi)

20h40- Questionamentos

21h20 – Encerramento do evento.