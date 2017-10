Confira! Programação da Semana Santa de Oeiras

A Paróquia de Nossa Senhora da Vitória lançou na noite do último domingo, 16, a programação da Semana Santa de Oeiras 2014.

O tema da maior festa religiosa do Piauí este ano será: “Família e Evangelização”. Junto com a programação, foram apresentadas as peças de divulgação do evento.

Confira a programação:

SEMANA SANTA DE OEIRAS. DE 10/04 – 20/04/2014

Tema: Família e Evangelização

Lema: Eu e minha Família Serviremos ao Senhor

Josué 24, 15

10/04/2014 (QUINTA-FEIRA DA FUGIDA)

14h00- Confissão Auricular na Igreja Catedral

19h00- Missa na Igreja Catedral e, em seguida Procissão da Fugida de Bom Jesus, até a Igreja do Rosário.

21h00- Confissão Comunitária para adultos na Igreja

Catedral

11/04/2014 (SEXTA-FEIRA DE PASSOS)

07h00- Missa na Igreja do Rosário

08h00- Confissão Auricular dos Romeiros, na Igreja Catedral

10h30- Missa na Igreja Catedral

12h00- Ofício de Bom Jesus dos Passos na Igreja do Rosário

16h30- Início da Procissão de Passos. Sermão do Encontro na Praça das Vitórias, no Paço Municipal, proferido pelo Dom João Santos Cardoso, Bispo da Diocese de São Raimundo Nonato.

12/04/2014 (SÁBADO DE PASSOS)

07h00- Missa na Igreja Catedral

08h00- Confissão Auricular, na Igreja Catedral

10h00- Missa, Casamentos e Batizados na Igreja Catedral

17h00- Missa de Ramos para Crianças na Igreja Catedral

19h00- Missa na Igreja Catedral

20h00-Seresta ao Bom Jesus dos Passos, na Igreja Catedral

13/04/2014 (DOMINGO DE RAMOS E DA PAIXÃO DO SENHOR)

08h00- Benção e Distribuição de Ramos na Igreja da Conceição e em seguida Procissão de Ramos até a Igreja Catedral, onde será celebrada a Missa Solene dos Ramos

11h00- Batizados na Igreja Catedral

19h00- Missa na Igreja Catedral

14/04/2014 (SEGUNDA-FEIRA SANTA)

07h00 – Missa na Igreja Catedral.

Durante todo o dia, haverá confissão das pessoas enfermas.

19h00 – Missa do Crisma na Igreja Catedral (Benção dos Santos Óleos e Renovação das Promessas Sacerdotais), na Igreja Catedral. Nesta Missa, todos os padres da Diocese estarão presentes.

15/04/2014 (TERÇA-FEIRA SANTA)

08h00 – Confissão Auricular para os enfermos, na Igreja Catedral.

09h00 – Missa dos Enfermos, na Igreja Catedral. Nesta Missa, as pessoas enfermas receberão o Sacramento da Unção dos Enfermos.

17h00 – Missa dos Enfermos em Morro Redondo

19h00 – Missa na Igreja Catedral.

16/04/2014 (QUARTA-FEIRA SANTA)

07h00 – Missa na Igreja Catedral

08h00 – Confissão Auricular para crianças que já fizeram a 1ª Eucaristia, na Igreja Catedral.

16h30 – Via Sacra da Juventude, saindo da Igreja Catedral e percorrendo as ruas da nossa cidade.

19h – Missa na Igreja Catedral e solenidade das Trevas.

17/04/2014 (QUINTA-FEIRA SANTA) INÍCIO DO TRÍDUO PASCAL

07h- Missa na Igreja Catedral

17h00- Missa Solene da Ceia do Senhor, na Igreja Catedral com a Cerimônia do lava-pés e Transladação do Ssmo. Sacramento para Adoração, conforme a seguinte pauta:

19h às 20h – Bairros: Rosário, Floriano Peixoto, Várzea, Canela e João XXIII

20h às 21h – Escolas: Jean Piaget, CEMOPI, IBENS, Farmacêutico João Carvalho, Paulo Freire, Instituto Gandhi e demais Escolas do Ensino Fundamental

21h às 22h – UESPI e Ensino Médio dos Colégios Rocha Neto e Pedro Sá.

22h às 23h – Apostolado da Oração, Coração de Maria, Legião de Maria e Centro da Cidade.

23h à meia noite – Casais encontristas, Pastoral Familiar e Famílias em geral

21h- Procissão do Fogaréu (somente para os homens) e, em seguida, Sermão do Fogaréu, proferido pelo Dom Plínio José Luiz da Silva, Bispo da Diocese de Picos.

18/04/2014 (SEXTA-FEIRA DA PAIXÃO) – DIA DE JEJUM E ABSTINÊNCIA

08h00- Confissão Comunitária na Igreja Catedral

17h00- Celebração da Paixão do Senhor: Liturgia da Palavra, Adoração da Santa Cruz, comunhão Geral do Fiéis, Descimento da Cruz e Procissão do Senhor Morto. O sermão do descimento será proferido pelo Dom Juarez Sousa da Silva , Bispo da Diocese de Oeiras.

19/04/2014 (SÁBADO SANTO) – DIA DO SILÊNCIO LITÚRGICO

21h00- Cantoria ao Ressuscitado no Adro da Igreja Catedral

22h00- Solene Vigília Pascal, com a Benção do Fogo Novo, Anúncio da Páscoa e Renovação das Promessas do Batismo.

20/04/2014 (DOMINGO DA RESSURREIÇÃO)

08h30- Procissão do Senhor Ressuscitado

09h00- Missa Solene da Ressurreição do Senhor, na Igreja Catedral

11h00- Batizados na Igreja Catedral

19h00-Missa na Igreja Catedral

Fonte: Mural da Vila