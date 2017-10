Confira programação da Semana Santa em Picos

Por Luciano Barbosa

Conforme já é de praxe em anos anteriores a Semana Santa em Picos reunirá os fiéis das paróquias de Nossa Senhora dos Remédios, Junco e Bairro São José em atividades realizadas em cada uma delas em uma programação unificada.

Iniciada em Picos na última sexta-feira 11 com a Procissão de Passos a programação apresenta uma série de atividades para os fiéis nas três paróquias. Para a igreja Católica Apostólica Romana, a Semana Santa é um momento em que são celebrados os mistérios da reconciliação, realizados por Jesus nos últimos dias da sua vida começando por sua entrada messiânica em Jerusalém.

A terça e a quarta-feira, respectivamente dias 15 e 16, serão marcadas por confissões a enfermos, confissões individuais, Ofício, via sacra, novena e missa para enfermos e idosos. Na quinta-feira 17 o bispo diocesano Dom Plínio José se reunirá com todo o Clero e leigos para a celebração da Missa Solene do Santo Crisma às 8 horas da manhã na Catedral de Nossa Senhora dos Remédios. O comércio fechará ao meio dia. Às 17 horas acontecerá ainda na Catedral a Missa Solene da Ceia do Senhor e Lava-pés seguida da adoração ao Santíssimo Sacramento por diversos setores da igreja até às 22 horas. Às 22:30h será realizada a tradicional Procissão do Fogaréu, saindo da igreja da Passagem das Pedras e encerrando na Catedral. A mesma missa será realizada nas outras duas paróquias em horários distintos (conforme programação abaixo).

Na sexta-feira 18, também chamada de Sexta-feira Santa ou Sexta-feira da Paixão, a igreja recorda a morte de Jesus e recomenda aos fiéis jejum e abstinência. É feriado nacional. A igreja realizará Via Sacra nas três paróquias e procissão do Senhor Morto nas paróquias da Catedral e São José a partir das 15 horas.

No sábado de Aleluia, dia 19, a igreja lembra o sepulcro do Senhor no silêncio enquanto aguardam sua ressurreição. Acontecerá às 20 horas a celebração da Vigília Pascal nas três paróquias, quando todas as imagens de santos já estarão descobertas.

A programação encerra-se no domingo 19, Domingo de Páscoa, considerado o dia mais importante para a fé cristã, pois foi nele que Jesus venceu a morte para salvar as pessoas de seus pecados. Haverá missa pela manhã nas três paróquias e grande procissão do Senhor Ressuscitado saindo da Catedral e encerrando com a Santa Missa.

Para o pároco e vigário geral da Catedral, padre Francisco Pereira Borges, a Semana Santa é um momento único para os fiéis. “Todo o mistério da paixão, morte e ressurreição de Cristo se torna vivo na celebração litúrgica e isso tem uma importância muito grande para todos nós”, assegurou ele. O Papa Francisco disse em seu último pronunciamento que “a Semana Santa é um bom momento para confessar e retomar o caminho certo”.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Dia 17/04/2014 – Quinta-feira Santa

08:00h…. MISSA SOLENE DO SANTO CRISMA, com a presença de todos os presbíteros da Diocese de Picos e leigos representantes das Paróquias.

17:00h…. Missa solene da Ceia do Senhor e Lava-pés

ADORAÇÃO AO SANTÍSSIMO SACRAMENTO

19:00h…. Crianças, Catequistas, Perseverantes, Pastoral Carcerária, Pastoral da Acolhida e equipe de liturgia

20:00h…. Ministros da Comunhão, Pastoral da Pessoa Idosa e Associações Religiosas

21:00h…. Renovação Carismática, Grupo Shalom, Pastoral do Dízimo, Jovens

22:00h…. Pastoral da Criança, EPU, Pastoral do Batismo

22:30h… INÍCIO DA PROCISSÃO DO FOGARÉU, saindo da Igreja de Passagem das Pedras (passando pelas Ruas Zuza Lino, São Francisco, Joaquim Leitão e São José), encerrando com adoração ao Santíssimo Sacramento na Catedral com os Homens do Terço e os Acólitos.

23:00h… Casais e Pastoral familiar.

Bairro JUNCO

19:00h… Missa solene da Ceia do Senhor e Lava-pés

ADORAÇÃO AO SANTÍSSIMO SACRAMENTO

20:00h…. Criança e catequistas

21:00h…. Legião de Maria, Ministros, Dízimo e Grupos de Rua

22:00h…. Jovens

23:00h… Casais e Terço dos homens

Bairro SÃO JOSÉ

17:00h…. Matriz – Missa solene da Ceia do Senhor e Lava-pés

ADORAÇÃO AO SANTÍSSIMO SACRAMENTO

19:00h…. Comunidade de Ipueiras.

20:00h… Crianças, catequistas, perseverantes e acólitos

21:00h… Grupo de mulheres, Ministros da Eucaristia, Ass. Religiosas e apostolado da oração, Mãe Rainha.

22:00h…. Jovens, Pastoral da Criança, Pastoral da Pessoa Idosa e da Pastoral da Acolhida.

22:30h…. Casais, Miss. Do Dízimo, RCC e Terço dos Homens.

Dia 18/04/2014 – Sexta-Feira Santa

(DIA DE JEJUM E ABSTINÊNCIA)

CATEDRAL

14:00h…. Via Sacra na Catedral (Casais)

15:00h… Solene Ação Litúrgica da Paixão e Morte de Nosso Senhor Jesus Cristo. Em seguida, beijo da Cruz e procissão do Senhor Morto.

Bairro JUNCO

14:00h… Via-Sacra pelas ruas do Bairro, saindo da Casa Paroquial

19:00h…. Abertura da Novena da Misericórdia

Bairro SÃO JOSÉ

13:30h…. Via-sacra saindo do bairro Ipueiras até a Igreja Matriz de São José Operário

15:00h…. Matriz – Solene Ação Litúrgica da Paixão e Morte de Nosso Senhor Jesus Cristo. Em seguida, procissão do Senhor Morto até o Bairro Morada do Sol

Dia 19/04/2014 – Sábado Santo

Neste dia a Igreja lembra o Sepulcro do Senhor no Silêncio. Nos encontraremos todos na Vigília Pascal, levando uma vasilha com água para benzer e uma vela grande para a renovação das Promessas Batismais.

CATEDRAL, JUNCO e SÃO JOSÉ

20:00h…. Celebração Vigília Pascal

Dia 20/04/2014 – Domingo de Páscoa

CATEDRAL

09:00h…. Missa Pontifical da Páscoa

17:00h…. Grande procissão do Senhor Ressuscitado saindo da Catedral e encerrando com a Santa Missa.

JUNCO

08:00h… Missa em Geminiano

16:00h…. Missa na Comunidade Pedrinhas

19:00h…. Missa na Matriz

SÃO JOSÉ

06:00h…. Br. Ipueiras

08:00h…. Morada do Sol

19:00h…. Matriz – Missa da Ressurreição