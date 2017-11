Confira a programação do Dia de Finados na Diocese de Picos

Nesta quinta-feira, 02 de novembro, a Igreja Católica celebra o Dia de Finados, através da elevação de preces a Deus por seu descanso junto a Ele.

Na Diocese de Picos todas as Paróquias e Áreas Pastorais celebram Missa nas Igrejas e nos Cemitérios na intenção dos falecidos.

Para ajudar nas celebrações, a Diocese de Picos preparou um roteiro contendo orientações sobre a Celebração. O mesmo estar disponível no link abaixo para downloads.

Nesta quinta-feira, 02 de novembro, a Igreja Católica celebra o Dia de Finados, através da elevação de preces a Deus por seu descanso junto a Ele.

Na Diocese de Picos todas as Paróquias e Áreas Pastorais celebram Missa nas Igrejas e nos Cemitérios na intenção dos falecidos.

Para ajudar nas celebrações, a Diocese de Picos preparou um roteiro contendo orientações sobre a Celebração. O mesmo estar disponível no link abaixo para downloads.

CELEBRAÇÃO PARA O DIA DE FINADOS 2017!

Além do roteiro, abaixo você confere a programação das celebrações em todas as Paróquias e Áreas Pastorais da Diocese.

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS – PICOS

09:00h…Missa na Igreja Catedral

17:00h…Missa no Hospital de Dr. Oscar

19:00h…Missa na Igreja Catedral

19:00h…Missa na comunidade Saquinho

PARÓQUIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS – BAIRRO JUNCO – PICOS

06:00h…Missa no Cemitério Jardim da Eternidade (Bairro Parque de Exposição)

09:00h…Missa em Geminiano

19:00h…Missa na Matriz de São Francisco de Assis

PARÓQUIA SÃO JOSÉ OPERÁRIO – BAIRRO SÃO JOSÉ – PICOS

06:00h…Missa no Cemitério São Pedro de Alcântara

07:00h…Missa na comunidade Coroatá

10:00h…Missa na comunidade Lagoa dos Felix

15:00h…Missa na comunidade Angico Torto

17:00h…Missa no Cemitério São Pedro de Alcântara

PARÓQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS – ITAINÓPOLIS

16:00h….Missa em Vera Mendes

19:00h…Missa na Igreja Matriz de Itainópolis

ÁREA PASTORAL SÃO PEDRO – SANTANA DO PIAUÍ

17:00h…Missa no Cemitério Santa Ana

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO – BOCAINA

06:00h…Missa no Cemitério de Bocaina

08:30h…Missa na Igreja de Sussuapara

ÁREA PASTORAL SÃO JOÃO BATISTA – SÃO JOÃO DA CANABRAVA

17:00h…Missa na Igreja de São Luís do Piauí

19:00h…Missa na Igreja de São João da Canabrava

PARÓQUIA SENHORA SANT’ANA – SANTA CRUZ DO PIAUÍ

06:00h…Missa no Cemitério de Wall Ferraz

16:00h…Missa na Igreja Matriz de Senhora Sant’Ana

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DAS MERCÊS – JAICÓS

06:00h…Missa no Cemitério de Jaicós

09:00h…Missa na comunidade Caraibas – Massapé

17:00h…Missa no Cemitério de Massapé

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO – IPIRANGA DO PIAUÍ

07:00h…Benção do Cemitério do Bairro Boa Vista em Ipiranga

08:00h…Benção do Cemitério do centro da cidade de Ipiranga

16:00h…Missa na Igreja de Nossa Senhora do Perpetuo Socorro em Dom Expedito Lopes

19:00h…Missa na Igreja Matriz de Ipiranga

PARÓQUIA SÃO SEBASTIÃO – PATOS DO PIAUÍ

06:00h…Missa no Cemitério de Patos

10:00h…Missa na Igreja do sagrado Coração de Jesus no Povoado Cajueiro

17:00h…Missa em Jacobina

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DOS HUMILDES – PAULISTANA

06:00h…Missa no Cemitério de Paulistana

08:00h…Missa no Cemitério Nossa Senhora do Perpétuo Socorro na Comunidade Barro Vermelho

17:00h…Missa no Cemitério da comunidade Aroeiras

19:00h…Missa no Cemitério da comunidade Rapador

PARÓQUIA SÃO JOSÉ – BETÂNIA DO PIAUÍ

06:00h…Missa no Cemitério da cidade

08:00h…Missa na comunidade Barra dos Pereiros

16:00h…Missa na comunidade Suspiro

19:00h…Missa na Igreja Matriz

ÁREA PASTORAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS – ACAUÃ DO PIAUÍ

07:00h…Missa no Cemitério Municipal de Acauã

09:00h..Missa na comunidade Mafrense II

11:00h…Missa na comunidade São Miguel

16:00h…Missa na comunidade Alta Vista

19:00h…Missa na comunidade Baraúnas

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO – PIO IX

08:00h…Missa no Cemitério da comunidade Tatu

17:00h…Benção do Cemitério municipal de Pio IX

19:00h…Missa na Igreja Matriz de Nossa Senhora do Patrocínio

PARÓQUIA DO IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA – FRANCISCO SANTOS

06:00h…Missa na Igreja Matriz de Francisco Santos

16:00h…Missa na Igreja Matriz de Santo Antônio de Lisboa

PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO – PADRE MARCOS

07:00h…Missa na Igreja Matriz

16:00h…Missa na Igreja de Belém do Piauí

PARÓQUIA SÃO CRISTÓVÃO – MARCOLÂNDIA

07:00h…Missa no Cemitério de Caldeirão Grande

17:00h…Missa no Cemitério de Marcolândia

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO – FRONTEIRAS

06:00h…Missa no Cemitério de Fronteiras

PARÓQUIA SANTA ANA – MONSENHOR HIPÓLITO

08:00h…Missa em Campo Grande

17:00h…Missa no Cemitério Lagoa da Paz em Monsenhor Hipólito

ÁREA PASTORAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA – ALEGRETE DO PIAUÍ

17:00h….Missa na Igreja de Francisco Macêdo

19:00h…Missa na Igreja de Alegrete do Piauí

Além do roteiro, abaixo você confere a programação das celebrações em todas as Paróquias e Áreas Pastorais da Diocese.

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS – PICOS

09:00h…Missa na Igreja Catedral

17:00h…Missa no Hospital de Dr. Oscar

19:00h…Missa na Igreja Catedral

19:00h…Missa na comunidade Saquinho

PARÓQUIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS – BAIRRO JUNCO – PICOS

06:00h…Missa no Cemitério Jardim da Eternidade (Bairro Parque de Exposição)

09:00h…Missa em Geminiano

19:00h…Missa na Matriz de São Francisco de Assis

PARÓQUIA SÃO JOSÉ OPERÁRIO – BAIRRO SÃO JOSÉ – PICOS

06:00h…Missa no Cemitério São Pedro de Alcântara

07:00h…Missa na comunidade Coroatá

10:00h…Missa na comunidade Lagoa dos Felix

15:00h…Missa na comunidade Angico Torto

17:00h…Missa no Cemitério São Pedro de Alcântara

PARÓQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS – ITAINÓPOLIS

16:00h….Missa em Vera Mendes

19:00h…Missa na Igreja Matriz de Itainópolis

ÁREA PASTORAL SÃO PEDRO – SANTANA DO PIAUÍ

17:00h…Missa no Cemitério Santa Ana

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO – BOCAINA

06:00h…Missa no Cemitério de Bocaina

08:30h…Missa na Igreja de Sussuapara

ÁREA PASTORAL SÃO JOÃO BATISTA – SÃO JOÃO DA CANABRAVA

17:00h…Missa na Igreja de São Luís do Piauí

19:00h…Missa na Igreja de São João da Canabrava

PARÓQUIA SENHORA SANT’ANA – SANTA CRUZ DO PIAUÍ

06:00h…Missa no Cemitério de Wall Ferraz

16:00h…Missa na Igreja Matriz de Senhora Sant’Ana

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DAS MERCÊS – JAICÓS

06:00h…Missa no Cemitério de Jaicós

09:00h…Missa na comunidade Caraibas – Massapé

17:00h…Missa no Cemitério de Massapé

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO – IPIRANGA DO PIAUÍ

07:00h…Benção do Cemitério do Bairro Boa Vista em Ipiranga

08:00h…Benção do Cemitério do centro da cidade de Ipiranga

16:00h…Missa na Igreja de Nossa Senhora do Perpetuo Socorro em Dom Expedito Lopes

19:00h…Missa na Igreja Matriz de Ipiranga

PARÓQUIA SÃO SEBASTIÃO – PATOS DO PIAUÍ

06:00h…Missa no Cemitério de Patos

10:00h…Missa na Igreja do sagrado Coração de Jesus no Povoado Cajueiro

17:00h…Missa em Jacobina

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DOS HUMILDES – PAULISTANA

06:00h…Missa no Cemitério de Paulistana

08:00h…Missa no Cemitério Nossa Senhora do Perpétuo Socorro na Comunidade Barro Vermelho

17:00h…Missa no Cemitério da comunidade Aroeiras

19:00h…Missa no Cemitério da comunidade Rapador

PARÓQUIA SÃO JOSÉ – BETÂNIA DO PIAUÍ

06:00h…Missa no Cemitério da cidade

08:00h…Missa na comunidade Barra dos Pereiros

16:00h…Missa na comunidade Suspiro

19:00h…Missa na Igreja Matriz

ÁREA PASTORAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS – ACAUÃ DO PIAUÍ

07:00h…Missa no Cemitério Municipal de Acauã

09:00h..Missa na comunidade Mafrense II

11:00h…Missa na comunidade São Miguel

16:00h…Missa na comunidade Alta Vista

19:00h…Missa na comunidade Baraúnas

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO – PIO IX

08:00h…Missa no Cemitério da comunidade Tatu

17:00h…Benção do Cemitério municipal de Pio IX

19:00h…Missa na Igreja Matriz de Nossa Senhora do Patrocínio

PARÓQUIA DO IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA – FRANCISCO SANTOS

06:00h…Missa na Igreja Matriz de Francisco Santos

16:00h…Missa na Igreja Matriz de Santo Antônio de Lisboa

PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO – PADRE MARCOS

07:00h…Missa na Igreja Matriz

16:00h…Missa na Igreja de Belém do Piauí

PARÓQUIA SÃO CRISTÓVÃO – MARCOLÂNDIA

07:00h…Missa no Cemitério de Caldeirão Grande

17:00h…Missa no Cemitério de Marcolândia

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO – FRONTEIRAS

06:00h…Missa no Cemitério de Fronteiras

PARÓQUIA SANTA ANA – MONSENHOR HIPÓLITO

08:00h…Missa em Campo Grande

17:00h…Missa no Cemitério Lagoa da Paz em Monsenhor Hipólito

ÁREA PASTORAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA – ALEGRETE DO PIAUÍ

17:00h….Missa na Igreja de Francisco Macêdo

19:00h…Missa na Igreja de Alegrete do Piauí

Ascom Diocese de Picos