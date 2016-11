Confira a programação do Salão do Livro de Picos

Foi divulgada na manhã desta quinta-feira, 10, a programação de um dos eventos literários mais aguardados da região de Picos, o Salão do Livro do Vale do Guaribas (SALIVAG). O SALIVG terá início na próxima quarta-feira, 16, no Estádio Helvideo Nunes de Barros, e segue até o dia 20 de novembro com diversas atividades, reunindo nomes de destaque nacional.

Nesta edição uma das palestras mais esperadas será proferida pela jornalista, escritor e apresentador do programa exibido na Rede Globo “Profissão Repórter”. O momento está previsto para acontecer na noite de sábado, 19, e discutirá “Como gerenciar crises: Tema baseado em sua experiência jornalística com cases “.

O Salão do Livro do Vale do Guaribas vem atraindo milhares de pessoas em suas edições. O público pode contar com a exposição e feira de livros, além de participar dos momentos de discussão através das palestras, bate-papos literário, tenda de leituras, feiras de livros e conferir show musicais.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no site www.salivag.com.br ou na Secretaria de Educação, o valor é de R$: 50,00. A certificação será de 60 horas.

PROGRAMAÇÃO SALIVAG 2016

Quarta-feira 16/11

19h– Abertura oficial

20h- Escritora/ Professora Maria de Jesus de Souza Martins

Família: Apresentação

21h- Show musical com Patrícia Mellodi – SHOW ANJO TORTO”.

Patrícia canta Torquato, acompanhada da ‘ZeroOitoMeia Trio’

Quinta-feira 17/11

08h – TV -Teoria e prática

Palestrante: Márcio Trigo-RJ (Escritor, diretor, ator e músico brasileiro)

11h30min– Intervalo (Visitação dos estandes)

15h – A prática pedagógica do professor crítico reflexivo.

Palestrante: Rita de Cássia Neiva Santos Gama-PI ( Licenciada em Pedagogia pela Universidade Federal do Piauí).

19h – Entre laços da poesia Angolana: de corpo e alma.

Palestrante: Isabel Ferreira – Angola. (Pertenceu ao grupo amador de Dança e ao grupo Experimental de Teatro, do então Conselho Nacional da Cultura em Angola).

21h – Show musical

Sexta-feira 18/11

08h – Vivência em Universidades Brasileiras.

Palestrante: Benoaldo de Sousa Moura Natural de Picos – PI (Formação: Bacharelado em Direito. Pós-Graduado em Direito Eleitoral).

10h – Comunicação Regional do Piauí: Desafios e Perspectivas

Palestrante: Jailson Dias – PI. (Formado em Comunicação Social-Habilitação em Jornalismo e em Licenciatura Plena em História-UFPI de Picos).

11h30min- Intervalo para visitação aos estandes.

15h- Linguagem – Discurso e ensino: entre a decodificação e a busca dos sentidos

Palestrante: João Benvindo – PI. (Professor do curso de Letras da UFPI (Graduação e Pós-Graduação

19h- Transtorno de Humor e suicídio

Palestrante: Tales Silva Carvalho-PI (Formado pela Universidade de Pernambuco, especialista em Psiquiatria).

21h – Show musical

Sábado 19/11

08h- O professor do século XXI: desafios de inspirar alunos a serem pessoas melhores.

Deivison de Moura Chagas-Picos-PI ( Formado em história pela Universidade Federal do Piauí e especialista em história geral pela Faculdade Inta)

10h – Contemporaneidade de conflitos sociais e pessoais

Palestrante: Conceição de Maria dos Santos-PI (Professora, Licenciada em Pedagogia – Uespi. Bacharelado em Teologia – UFPI).

15h – Palavra também é brinquedo

Palestrante: Tino Freitas-Brasília-DF. (Jornalista, contador de histórias, escritor de livros para infância e Mediador de Leitura).

19h – Como gerenciar crises: Tema baseado em sua experiência jornalística com cases

Palestrante: Caco Barcellos – SP (Ficou conhecido por seu livro Rota 66, no

qual denunciava a existência de um esquadrão da morte dentro da Polícia Militar de São Paulo).

21h – Show musical

Domingo 20/11

08h – Jacá de Verso e Prosa

Palestrante: Lilia Diniz-MA (Atriz, cantora e compositora popular, artesã).

10h – Desafios e Perspectivas da Educação de Surdos na sociedade contemporânea “.

Palestrante: Fátima Letícia da Silva Gomes – Picos-PI (Especialista em Libras pela UESPI, Especialista em Educação Especial pela UFC).

15h- Coordenadoria de Educação Especial da secretaria Municipal de Educação.

19h- Sorte é para os fracos

Palestrante: Diego Curvêlo – PE (Publicitário, humorista e palestrante).