Confira a programação do Museu Ozildo Albano para a Semana Nacional dos Museus

Na próxima quinta-feira (18) é comemorado o Dia Internacional dos Museus. Para celebrar a data, todos os anos é realizada a Semana Nacional de Museus, que na sua 15ª edição traz como tema “Museus e histórias controversas: dizer o indizível em museus”.

Em Picos, o Museu Ozildo Albano vai lembrar a data com atividades que vão de 17 a 19 de maio. Durante a programação, a casa vai contemplar uma temática que durante séculos foi esquecida não apenas pelos museus tradicionais como por outras instituições: “O Movimento Negro e os Povos de Terreiro”. No dia 17 acontece a abertura do evento com apresentações culturais e exposição “Movimento Negro e Povo do Terreiro”. No segundo dia de evento haverá bate-papo com o tema “Os Terreiros e a Intolerãncia Religiosa”. No último dia, o evento será encerrado com o lançamento do documentário “Mistérios e Encantos da Cidade de Pedras”, que narra uma riqueza natural da região de São José do Piauí contada sob histórias de moradores da região e turistas.

A 15ª Semana Nacional dos Museus é uma realização do Ministério da Cultura por meio do Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) e no Piauí tem o apoio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult). As atividades programadas pelos museus incluem exposições, visitas guiadas, apresentações culturais, palestras e mostra de filmes.

Confira a PROGRAMAÇÃO DA 15ª SEMANA DE MUSEUS do Museu Ozildo Albano.