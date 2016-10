Confira seu local de votação, seção e Zona Eleitoral nas eleições 2016

Disponibilizamos o link para que os eleitores identifiquem o seu domicílio eleitoral para as eleições neste domingo (2). Na ferramenta, os eleitores têm acesso ao endereço, seção e zona eleitoral do seu local de votação.

Neste ano, os eleitores irão eleger os candidatos aos cargos de vereadores e prefeitos municipais. Confira aqui o seu Domicílio Eleitoral.

No Piauí, para prefeito, concorrem ao cargo 565 candidatos e, para vereador, são 9.059; segundo dado do Tribunal Superior Eleitoral.

Documentos

Para votar, os eleitores precisam estar com documento oficial e original com foto como, por exemplo, a carteira de identidade, certificado de reservista, carteira de trabalho, carteira profissional reconhecida por lei, carteira de habilitação e passaporte. Também é importante levar o título de eleitor para que o mesário localiza-se de maneira mais ágil o comprovante de votação.

No site do Tribunal Regional do Piauí (TRE-PI), os eleitores podem localizar a sessão e o local de votação por meio do nome completo com data de nascimento e o nome completo da mãe ou pelo número do título de eleitor.

Horário da votação

O eleitor pode ir à sua seção eleitoral e votar das 8h às 17h, considerado o horário local de seu município.

Cidade Verde