Confirmadas atrações da 14ª edição do Festival de Inverno de Pedro II

A Secretaria Estadual de Cultura – Secult e a Prefeitura Municipal de Pedro II divulgaram, nesta quinta-feira (18), as atrações da 14ª edição do Festival de Inverno da cidade. O evento, que acontece de 15 a 18 de junho, vai reunir grandes nomes da música brasileira, como Alceu Valença, Erasmo Carlos, Zeca Baleiro e a Cidade Negra.

Na quinta-feira (15), quem abre a noite no palco Opala é a cantora Myrian Eduardo, de Pedro II, que já cantou com músicos como Danilo Caymmi. Entre as suas composições, “Um violeiro, uma viola, um luar” está entre as mais conhecidas pelo público. Em seguida tem a apresentação do pianista Donny Nichilo, dos Estados Unidos. Versátil, Donny interpreta diferentes estilos. O pianista e cantor move-se facilmente entre os diferentes estilos do blues, jazz, swing e clássicos americanos. Quem fecha a primeira noite do festival é o cantor pernambucano Alceu Valença, que traz no seu repertório clássicos como “Morena Tropicana” e “Anunciação”.

Na sexta-feira (16), a primeira atração é Gustavo Andrade Blues Band, de Minas Gerais. Natural de Belo Horizonte, Gustavo Andrade é guitarrista, baixista, cantor, compositor e produtor musical e lidera a “Gustavo Andrade & Hot Spot Blues Band”, uma das mais importantes bandas no gênero em Minas Gerais. Em seguida, quem sobe ao palco é a cantora, também mineira, Roberta Campos, que tem sucessos emplacados em trilhas de novelas da TV Globo, como a música “Minha felicidade”, abertura da novela Sol Nascente.

Pra fechar a noite de sexta tem o “tremendão” Erasmo Carlos. O roqueiro já contabiliza mais de 27 discos em sua carreira e composições que embalam gerações, como “Gatinha manhosa”, “Coqueiro verde”, “Minha fama de mau” e “Quero que tudo vá para o inferno”.

O terceiro dia de Festival de Inverno vai ser aberto pela banda piauiense Oitavo Resgate, natural de São João do Piauí, que leva o rock para o palco Opala. A segunda atração é o cantor maranhense Zeca Baleiro. Este ano, Zeca celebra 20 anos do lançamento de seu primeiro disco, “Por Onde Andará Stephen Fry?”. Desde então, lançou outros nove discos de inéditas, alguns projetos especiais e oito DVDs. A banda Cidade Negra é a última a agitar o público no sábado, sob o comando do vocalista Toni Garrido, com o melhor do reggae e com sucessos como “Firmamento” e “Sombra da Maldade”.

O último dia do Festival de Inverno traz como primeira atração a banda Retrô, de Pedro II, e depois “As Fulô do Sertão”, de Teresina, cantando muito xote e forró. Quem encerra o festival é o cantor Chambinho do Acordeon, que já interpretou Luiz Gonzaga no cinema.

O Festival de Inverno de Pedro II é a uma realização do Governo do estado, através das Secretarias Estaduais de Cultura e de Turismo, Prefeitura de Pedro II e Sebrae.

Confira a programação completa:

Quinta-feira 15/06

Myrian Eduardo (Pedro II)

Donny Nichilo Band (Blues – EUA)

Alceu Valença

Sexta-feira 16/06

Gustavo Andrade Blues Band (MG)

Roberta Campos (MG)

Erasmo Carlos (RJ)

Sábado 17/06

Oitavo Resgate (PI)

Zeca Baleiro (MA)

Cidade Negra (RJ)

Domingo 18/06

Banda Retrô (Pedro II)

As Fulô do Sertão (PI)

Chambinho do Acordeon (PI)

Fonte: Portal O Dia