Confirmado! We like Fashion abrirá em novembro no Picos Plaza Shopping

A nova operação faz parte da ampliação de mix de produtos e serviços que o Picos Plaza Shopping tem oferecido para os clientes, tornando-se um shopping ainda mais completo. Além da loja We Like Fashion que tem sua data de inauguração prevista para novembro de 2017, o centro de compras já conta com Lojas Americanas, LeBiscuit, Giraffas, The Burguers e modernas salas de cinema em 3D. Ainda é aguardada a chegada de mais uma loja âncora, uma barbearia e um supermercado.

A We Like Fashion, é uma empresa do Lagap Fashion Group, holding de moda que apostou no empreendimento para a sua nova instalação. Com uma proposta de oferecer moda a preço justo, seguindo as principais tendências internacionais, a marca traz o conceito de que todos podem estar na moda, sem precisar pagar caro para isso.

A loja opera com multimarcas e trará produtos de marcas reconhecidas como Zara, Pull&Bear, Stradivarius e Bershka, em linhas masculina, feminina, infantil, acessórios e calçados. A loja chega à cidade em novembro aumentando time de lojas do Picos Plaza Shopping.