Congresso aprova orçamento com emendas de R$ 224 milhões para Piauí

O Orçamento 2017 aprovado pelo Congresso Nacional contemplou as emendas da bancada federal do Piauí no valor de R$ 224,6 milhões. Além desse valor, o deputado federal Assis Carvalho (PT/PI) também conseguiu aprovar emendas individuais no valor de R$ 47,3 milhões.

Coordenador da bancada do Piauí no Congresso e líder do Partido dos Trabalhadores na Comissão Mista de Planos, Orçamento Público e Fiscalização (CMO), o deputado Assis atuou no entendimento que envolveu o governo estadual, prefeituras e unidades gestoras do governo federal sobre as demandas e planejamento para o desenvolvimento do Piauí nas diversas áreas. E também articulou a aprovação das emendas junto à CMO (Comissão Mista do Orçamento).

Cidade Verde