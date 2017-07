Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional realiza capacitação em Picos

O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional-Crefito 14 promove na cidade Picos curso de ventilação mecânica para profissionais e estudantes de fisioterapia da região, com o objetivo de qualificar e preparar os profissionais para os desafio do cuidado aos pacientes em estado grave que necessitem de suporte ventilatório.

O professor mestre Saulo Araújo de Carvalho, fisioterapeuta bastante conceituado no atendimento à pacientes internados em UTI e que necessitam de ventilação artificial ministra o curso teórico e prático nos dias: 30 junho e 01 de julho de 2017, no auditório da Universidade Estadual do Piauí, Campus professor Barros Araújo, na cidade de Picos.

O presidente do Crefito 14 Marcelino Martins confirma realização de novos cursos de capacitação e aperfeiçoamento profissional para a cidade de Picos. Para o acesso ao curso foi cobrado dois quilos de alimentos não perecíveis de cada participante.