Conselho Tutelar de Picos elege nova presidência

Em clima de tranquilidade, assim transcorreu na manhã desta sexta-feira (30) as eleições internas para a nova presidência do Conselho Tutelar de Picos. Foram eleitos com a maioria dos votos, a conselheira Francisca dos Santos Araújo,a assumir o cargo de presidente, Josimar Lima da Silva, vice-presidente; Valtânia Maria de Moura, secretária.

As eleições que acontecem pelo voto interno dos membros do Conselho, atualmente formado por Evangelina Joana (Vanja), Dunga, Francilda dos Santos Araújo, Valtânia Maria de Moura, Maria do Amparo Bezerra (Nina).

De acordo com a nova presidente do Conselho Tutelar, Francilda Araújo, o passo é dar continuidade aos trabalhos já realizados e intensificar as rondas na cidade. “A nossa meta é ampliar as instalações onde realizamos nosso trabalho, hoje na Casa Brasil, pois este se torna insuficiente para atender de maneira satisfatória o nosso público. intensificar as rondas com o apoio da polícia e da promotoria que tem surtido efeito, palestras nas escolas”, ressaltou Francilda.

Francilda dos Santos Araújo, a atual presidente, aponta que tem a frente um trabalho árduo, com dificuldades, mas com a união da equipe os trabalhos serão executados com sucesso.

“No trabalho do conselheiro são muitas as dificuldades, principalmente porque o nosso trabalho ainda não é bem compreendido por todos. Lidamos com situações delicadas e sigilosas, prostituição infantil,consumo de álcool por menores de idade, mas temos procurado solucionar os problemas”, avaliou Francilda.

O Conselho Tutelar atua na defesa, segurança e garantia dos direitos da criança e do adolescente. Novo presidente eleito assume o comando das responsabilidades do órgão pelo mandato de doze meses.