Conta de água terá aumento no Piauí

A partir do dia 1º de agosto deste ano, a tarifa de água e esgoto, cobrada pela Agespisa nas cidades do interior do estado, terá reajuste de 4,57%, com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA) dos últimos 12 meses. Já a tarifa em Teresina terá reajuste menor, de 2,96%, segundo a Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos de Teresina (Arsete).

Como fica no interior:

Com o aumento, a tarifa residencial para consumo de até 10 mil litros de água por mês passará dos atuais R$ 25,73 para R$ 26,91. A tarifa social, que beneficia famílias carentes, passará de R$ 11,30 para R$ 11,82. Atualmente, a Agespisa atende 155 cidades no interior do estado. Para as demais faixas de consumo e as ligações comerciais, industriais e públicas, a majoração obedece à tabela abaixo:

Fonte: cidadeverde