Conta de luz fica mais cara a partir de outubro

O presidente da Eletrobras Piauí, José Salan, anunciou que, a partir do mês de outubro, as contas de energia elétrica sofrerão reajuste. O percentual, porém, ainda não foi divulgado.

“Isso acontece anualmente e é a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) que informa o percentual. Geralmente o reajuste era anunciado dia 28 de agosto, mas esse ano, devido às concessões, passou para o dia 28 de setembro”, explicou o gestor.

Cada distribuidora tem um reajuste diferente, levando em conta o operacional da empresa, as despesas e o serviço. Em contrapartida, a Aneel divulgou nesta terça-feira (6), que a partir de janeiro de 2018, o consumidor pagará um valor diferenciado de acordo com o horário do consumo de energia – é a chamada ‘tarifa branca’. A princípio, será válida para novas ligações e para unidades que consomem mais de 500 quilowhatts-hora (kWh).

Fonte: Cidade Verde