Contribuinte que não recebeu boleto do IPTU já pode requerer a segunda via

O contribuinte que ainda não recebeu o boleto do Imposto sobre Propriedade Territorial e Urbana (IPTU) já pode requerer a segunda via na Secretaria de Finanças, situada no Palácio Coelho Rodrigues, sede do poder executivo de Picos. O valor de cada boleto varia de acordo com o tamanho do terreno ou da área construída.

De acordo com a secretária de Finanças, Antônia Maria, o vencimento da primeira parcela com a cota de 10% venceu dia 31 de agosto e a 2º parcela vai até 31 setembro e a 3º parcela para o mês de outubro.

A secretária alerta os contribuintes sobre a necessidade de retirada da segunda via, caso não tenham recebido em sua casa. “É importante que as pessoas façam a sua parte pagando o imposto e que o dinheiro arrecadado será revestido na cidade. É uma obrigação do contribuinte para que futuramente sejam evitados constrangimentos futuros pois isso vai impedir o cidadão de pegar uma certidão negativa junto conosco” relata.

CCOM