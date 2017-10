Corpo com marcas de tiros é encontrado na zona rural de Isaías Coelho

Um corpo em avançado estado de putrefação foi encontrado na localidade Fazenda Nova, zona rural de Isaías Coelho. A vítima foi identificada como Geraldo Correia de Araújo.

De acordo com o delegado da Delegacia da Polícia Civil de Picos, Rodrigo Morais, o corpo estava amarrado e fazia dois dias que ele tinha sido alvejado por disparos de arma de fogo. “O corpo foi transferido para o IML de Teresina para identificar com mais precisão a causa da morte e depois será presidido o inquérito para se tentar chegar a autoria do homicídio”, disse.

O delegado informou ainda que até o momento a polícia não tem indícios e nem provas testemunhais a respeito do homicídio.