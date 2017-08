Corpo de Bombeiros alerta população sobre queimadas e anuncia novo concurso

Com a proximidade do período mais quente do ano no Piauí, o conhecido b-r-o-bró, o Corpo de Bombeiros pontua uma série de recomendações para prevenção de incêndios e queimadas. A previsão de tempo para o Piauí nesta terça-feira (29) é de dia ensolarado com baixa umidade relativa do ar; máxima de 37°.

Para o major José Veloso essa época é um desafio para a corporação devido os fatores de propagação de chamas, a baixa umidade relativa do ar, as temperaturas elevadas e a ventilação mais intensa.

“Tudo isso são fatores que propiciam a propagação do incêndio. Apesar das condições climáticas, são as pessoas que iniciam o fogo de maneira, forma e horários inadequados seja a ação dolosa ou culposa. Às vezes um lavrador, de forma inocente, não avalia corretamente o fogo”, conta o major.

Para evitar a tomada desproporcional de incêndios, o Corpo de Bombeiras orienta que a população evite qualquer tipo de queimada entre as 10h e as 16h. “É normal que devido à falta de saneamento e abandono em alguns terrenos, a população use o fogo para se defender de pragas, doenças e até mesmo dos bandidos que usam a vegetação como esconderijo”, acrescenta Veloso.

Em caso de queimadas, a orientação é entrar o mais rápido possível com o Corpo de Bombeiros (telefone 193), e retirar objetos infláveis de perto do foco de incêndio. “Para ajudar, a população pode utilizar sistemas de irrigação e resfriamento de telhados para proteger os patrimônios pessoais”, ressalta o major.

Em Teresina, os focos de queimada ocorrem, principalmente, em conjuntos habitacionais próximos a terrenos baldios. O Corpo de Bombeiros orienta ainda que, para denunciar uma queimada criminosa, é preciso uma comprovação material como vídeos e fotografias. Além de avisar sobreo foco do incêndio ao Corpo de Bombeiros, é necessário que uma denúncia seja direcionada a Polícia, por meio do 190.

Novo Concurso

Em setembro, com data prevista para o dia 05, o Corpo de Bombeiros irá lançar edital para novo concurso. Devem ser ofertadas 110 vagas. Na oportunidade, o major Veloso voltou a lamentar o concurso anulado no começo deste ano.

“Infelizmente, nós tivemos uma situação desagradável que foi a constatação da fraude. Pessoas fizeram o concurso, fraudaram, chegaram a fazer o curso junto ao Corpo de Bombeiros. Entretanto, eles entraram de maneira viciada e o Corpo de Bombeiros não poderia permitir isso”, declarou o major.

Major Veloso lembra que existe um fluxo natural de entrada e saída de profissionais na corporação, ou seja, pessoas se aposentam ao tempo em que novos soldados são inseridos no órgão.

“O concurso anulado inclusive está gerando transtorno e prejuízo extremo ao Corpo de Bombeiros porque há um fluxo, as pessoa se aposentam, eu tenho uma saída natural e eu preciso ter uma entrada, que foi interrompida. Apesar de aproveitar alguns candidatos, será aberto novas inscrições quem quiser participar poderá fazer o concurso. Vai ser um recomeço. Isso para soldado”, cita o major, acrescentando que dez oficiais estão com o curso de formação em andamento e dois novos engenheiros deverão reforçar o quadro da corporação ainda neste ano.

