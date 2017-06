Corpo de Bombeiros de Picos lança Plano de Contingência contra Queimadas

Com a proposta de prevenir queimadas neste ano no município, o Corpo de Bombeiros de Picos lançou na última segunda-feira (19), na Câmara Municipal de Picos, o Plano de Contingência contra Queimadas.

O evento contou com a participação do inspetor da Polícia Rodoviária Federal de Picos, Jorge Madeira; do secretário de Meio Ambiente, Filó Portela; coordenador da Defesa Civil do Município, Oliveiro Luz e autoridades da cidade.

Segundo a comandante do Corpo de Bombeiros de Picos, capitã Ana Cleia Diniz, o plano tem como objetivo unir os órgãos públicos, a sociedade civil e a população em geral para combater os incêndios na cidade.

Ana Cleia declarou ainda que cada órgão inserido no plano terá uma participação no momento de um incêndio. “Caso ocorra um sinistro as pessoas, que estão no plano, já sabem o que fazer para ninguém ficar perdido na hora de um grande incêndio. Cada um já sabe a sua parte dentro do plano”, explicou.

O Plano de Contingência é formado pelo Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria de Meio Ambiente, a Defesa Civil e outros órgãos.