Corpo de Chico Borges é enterrado sob comoção em Santana do Piauí

Foi enterrado no fim da manhã desta segunda-feira (02/01) o corpo do prefeito eleito do município de Santana do Piauí, Chico Borges, que morreu após um grave acidente antes de tomar posse.

Centenas de pessoas, entre familiares, amigos e a própria população, acompanharam o cortejo no cemitério simples no povoado Lagoa dos Marcelinos, onde nasceu e viveu boa parte da sua vida.

O velório, que aconteceu na casa do seu pai, Raimundo Borges, no bairro São José, em Picos, durou até o começo da manhã desta segunda, embalado por prantos pela morte do homem de 42 anos que chegava ao ápice da sua carreira política.

Durante o velório na Câmara de Vereadores de Santana do Piauí, população e políticos se espremiam no local para despedida da maior figura política daquela cidade.

Entoado por choro, aplausos e homenagens, o corpo descansa agora pela eternidade no município que ele tinha o sonho de tornar melhor para a população.

