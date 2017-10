Corpo de cigano desaparecido há três dias é encontrado em estado de decomposição

Na tarde deste domingo (29), o corpo de um homem identificado como Francinildo Messias Soares, de 46 anos de idade, foi encontrado por populares em um terreno baldio, localizado no bairro Novo Milênio, na cidade de Marcolândia, Piauí.

De acordo com informações do tenente De Assis, comandante do GPM de Marcolândia, o corpo, que já estava em estado de decomposição, não apresentava sinais de violência ou perfurações. “O corpo foi encontrado por populares que logo acionaram a polícia. Ele estava desaparecido há três dias. O corpo não tinha sinais de bala ou marcas de violência, então a suspeita é que estivesse alcoolizado, mas somente após a perícia a causa da morte poderá ser confirmada”.

Familiares de Francinildo já haviam notado o desaparecimento do mesmo há 3 dias, mas comunicaram a polícia sobre o caso somente na manhã do domingo(29/10), mesmo dia em que o corpo foi encontrado.

Segundo informações da família repassadas à polícia, Messias era cigano e sofria de problemas mentais, portanto a família acredita que a morte possa ter sido provocada por causas naturais.

Francinildo Messias Soares era natural da cidade de Mauriti, no Ceará, mas já residia em Marcolândia há algum tempo.

Fonte: cidadesnanet