Corpo de major picoense será velado nas próximas horas na Capela do 3º BEC de Picos

O corpo do major picoense, Domingos Sávio Santos Costa, de 38 anos, que veio a óbito após sofrer um grave acidente automobilístico no Estado do Ceará, será velado a partir das 10h00 desta quinta-feira,08, na Capela do 3º BEC de Picos. Local do sepultamento ainda não foi divulgado por familiares.

O acidente que tirou a vida do militar ocorreu na BR-020, nas proximidades da cidade de Boa Viagem, no Estado do Ceará. O major Domingos Costa se deslocava de Fortaleza com destino à sua cidade natal Picos na companhia da esposa Rita Rufino Costa, do filho de apenas quatro anos, e de mais duas mulheres para passar as férias junto da família.

O acidente foi ocasionado após o condutor desviar de um buraco e capotar o veículo em um penhasco. O major picoense teve morte imediata e os demais ocupantes do carro sofreram ferimentos, mas passam bem.

O translado do corpo à Picos foi realizado pelo 3º Batalhão de Engenharia e Construção de Picos (3º BEC).

Domingos era irmão da colunista social Socorro Costa e era instrutor do Colégio Militar de Fortaleza – CE.