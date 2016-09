Corpo é encontrado boiando dentro de uma cisterna em Marcolândia

O corpo de um homem foi encontrado na tarde de segunda-feira, 26, boiando dentro de uma cisterna, numa localidade situada na divisa de Marcolândia com Araripina. Segundo as informações do GPM de Marcolândia, o corpo já foi identificado, e trata-se de Antônio Ribeiro Leal, 58 anos, proprietário de uma sucataria naquela localidade. As causas da morte, segundo a polícia, ainda são desconhecidas.

O corpo foi encontrado pela esposa da vítima que ao retornar da cidade de Marcolândia não encontrou o marido trabalhando como era de costume.

Após procurá-lo por toda a propriedade, a mulher se deparou com o corpo de Antonio Ribeiro boiando dentro da cisterna nos fundos de sua residência.

Policiais civis e militares dos estados do Piauí e Pernambuco estiveram no local e o corpo foi removido e encaminhado para o IML de Petrolina para que seja apurada as causas da morte.

Fonte: PIauí em Foco