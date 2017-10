Corpo é encontrado na divisa entre Jaicós e Geminiano

Um corpo do sexo masculino, em avançado estado de decomposição, foi encontrado no fim da tarde desta quarta-feira (4), em uma propriedade rural na margem da BR 407, distante cerca de 13 km da cidade de Jaicós, na divisa com município de Geminiano.

O caso foi informado à Polícia Militar de Jaicós, que esteve no local ainda na noite de ontem, e comunicou o caso na 13ª Delegacia de Polícia Civil de Jaicós. Peritos realizaram a perícia criminal no início da manhã desta quinta-feira (5).

“A perícia já foi realizada e nós estamos aguardando o veículo do Instituto Médico Legal para fazer a remoção do corpo para Teresina. Somente os exames poderão confirmar a causa da morte e ajudar a identificar de quem é o cadáver”, disse o delegado Miguel Carneiro, titular da regional de Jaicós.

A perícia encontrou pelo menos três perfurações no corpo, que podem ter sido causados por tiros de arma de fogo. “A princípio, há indícios de homicídio. Como disse, são indícios. Não podemos afirmar ainda, pois isso é uma questão técnica”, pontuou Carneiro.

Ainda não se sabe qual Delegacia vai ficar responsável pelo caso. “Primeiro, nós vamos descobrir se o local onde foi encontrado o cadáver é município de Jaicós ou Geminiano. Há uma dúvida nesse sentido. A localização vai definir se o caso será é competência da Delegacia de Jaicós ou de Picos. “No momento nós estamos fazendo esse levantamento, e posteriormente, a Polícia Civil vai trabalhar para identificar de quem é o cadáver, e se realmente foi homicídio, identificar quem praticou”, finalizou.

Em entrevista ao portal Cidades na Net, o delegado disse que foram encontrados objetos que podem ajudar na identificação. Imagens do cadáver também podem contribuir com a identificação. “É importante que familiares de pessoas desaparecidas procurem a Delegacia de Jaicós”, finalizou.

ATENÇÃO! IMAGENS FORTES.

Clique no link para ver:

– Foto 01

– Foto 02

– Foto 03

CidadesnaNet