Correios anuncia Concurso Público com mais de 80 vagas

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos anunciou nesta quinta-feira (05) a realização de Concurso Público Nacional com o objetivo de preencher vagas e formar cadastro de reserva em cargos da área de Medicina e Segurança do Trabalho.

Sob organização do Iades este certame conta com oportunidades nas funções de Enfermeiro do Trabalho Júnior (2), Engenheiro de Segurança do Trabalho Júnior (9), Médico do Trabalho Júnior (44), Auxiliar de Enfermagem do Trabalho (12), e Técnico em Segurança do Trabalho Júnior (21).

Estes profissionais podem atuar nas cidades de Aracaju – SE, Bauru – SP, Belém – PA, Belo Horizonte – MG, Boa Vista – RR, Brasília – DF, Campo Grande – MS, Curitiba – PR, Fortaleza – CE, Goiânia – GO, João Pessoa – PB, Macapá – AP, Maceió – AL, Manaus – AM, Natal – RN, Palmas – TO, Porto Alegre – RS, Porto Velho – RO, Recife – PE, Rio Branco – AC, Rio de Janeiro – RJ, Salvador – BA, São José – SC, São Luís – MA, São Paulo – SP, Teresina – PI, e Vitória – ES.

Podem se inscrever candidatos que tenha nível médio/técnico e superior completo, além de disponibilidade para atuar em jornada de 180h mensais até 220h mensais. Os salários variam de R$ 1.876,43 a R$ 4.903,05.

As inscrições deverão ser feitas exclusivamente via internet no endereço eletrônico www.iades.com.br, no período entre 8h do dia 09 de outubro de 2017 e 22h do dia 20 de outubro de 2017. O pagamento da taxa de participação deverá ser efetuado até o dia 26 de outubro de 2017.

Estará isento do pagamento da taxa de inscrição o candidato que, no termos do Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007: estiver inscrito no Cadastro Único – CadÚnico para Programas Sociais do Governo Federal; e for membro de família de baixa renda.

O candidato que desejar requerer a isenção da taxa de inscrição deverá proceder da seguinte forma: fazer a inscrição no endereço eletrônico www.iades.com.br; imprimir, preencher e assinar o formulário para requerimento, disponível no site, com a indicação do Número de Identificação Social (NIS), atribuído pelo CadÚnico; emitir declaração de próprio punho de que é membro de família de baixa renda, e tirar cópia legível de documento de identidade válido. Esta documentação deverá ser enviada por meio digital para o e-mail isencaocorreios@iades.com.br, até o dia 16 de outubro de 2017.

Todos os inscritos serão submetidos a Prova Objetiva prevista para ser aplicada no dia 26 de novembro de 2017, no turno da tarde com duração de 4 horas.

ACESSE AQUI O EDITAL