Corrida de rua reunirá mais de 70 atletas em Picos

Acontecerá no final da tarde desta sexta-feira, 04 de gosto, a terceira edição da Corrida do Posto Machado. O evento esportivo reunirá mais de 70 atletas em um percurso de seis quilômetros.

As inscrições são gratuitas e estão sendo realizadas por um dos organizadores do evento, Euripedes Parreira, mais conhecido como Pepeu Lanches, na praça Josino Ferreira.

“A concentração acontecerá no Posto Machado na rua Coronel Antônio Rodrigues, a partir das 16h30. Onde acontecerá um bate-papo com uma nutricionista e a hidratação dos atletas”, explicou o organizador.

Dada a largada os atletas irão passar pelos bairros Passagem das Pedras, Canto da Várzea e Centro retornando para o posto onde aconteceu a largada. Todos os participantes que cruzarem a linha de chegada irão receber medalhas e cinco primeiros colocados receberão troféu e um prêmio em dinheiro, cujo o valor ainda não foi divulgado.

A corrida, que contará com a participação de homens e mulheres, será dividida em duas faixas etárias a primeira contempla atletas de 18 a 39 anos e a segunda a partir de 40 anos.

“Já entramos em contato com os órgãos públicos do trânsito e da saúde, além disso contaremos com a participação do pessoal do 3º BEC e de acadêmicos do curso de educação física da Uespi. Estaremos bem assistidos no que se fala em segurança”, explicou Pepeu.

