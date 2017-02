Corso irá abrir o Carnaval de Picos 2017

Indo para a sua 5ª edição, o Corso de Picos irá mais uma vez fazer a abertura do Carnaval picoense. O evento é uma idealização da Prefeitura de Picos, através da Secretaria de Cultura e será realizado dia 25 de fevereiro com saída na Avenida Severo Eulálio e chegada na Praça de Alimentação, no cruzamento das Ruas Monsenhor Hipólito e Olavo Bilac. A concentração será a partir das 16h e saída às 18h.

A premiação será da seguinte forma: o primeiro colocado ganhará R$ mil e 500; o segundo colocado R$ mil e o terceiro R$ 500.

Inscrições

As inscrições iniciaram dia 1º de fevereiro e seguem até o dia 23 de fevereiro e estão sendo feitas na Secretaria de Cultura, situada na Rua Padre Madeira, próximo a Prefeitura, no horário de 8h da manhã ao meio-dia e das 14h até às 17h.

Percurso

Saída na Avenida Severo Eulálio, passando pela Avenida Nossa Senhora de Fátima, Rua Cel. Francisco Santos, Praça Matias Olímpio (fica localizada a feira de frutos e verduras), Rua Padre Madeira e Avenida Monsenhor Hipólito até à Praça de Alimentação onde será a concentração e avaliação dos carros pelos jurados.

As atrações da noite serão a Banda Ki Agita e a cantora Juliana Guedes.

Segundo a secretária de Cultura, Marília Bezerra, a expectativa da organização que o Corso seja muito animado. “Que os carros que se inscreverem cheguem animados e com bastante folia, mas sempre respeitando a vez do outro”, disse.