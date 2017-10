Corso irá abrir programação do Carnaval de Picos

Intitulado de Zé Pereira, a 4ª edição do Corso de Picos irá mais uma vez fazer a abertura do Carnaval picoense. O evento é uma idealização da Prefeitura de Picos, através da Secretaria de Cultura e será realizado dia 5 de fevereiro com saída na rua São Sebastião e chegada na rua Monsenhor Hipólito. A concentração será a partir das 17h e saída às 19h.

A premiação será da seguinte forma: o primeiro colocado ganhará mil e 500 reais; o segundo colocado mil reais e o terceiro 500 reais.

Inscrições

As inscrições serão feitas de 25 de janeiro a 4 de fevereiro de 2016, na Secretaria Municipal de Cultura, situada na Rua Monsenhor Hipólito, nº 1168 – Canto da Várzea, Picos – PI, no horário de 08:00 às 14:00 horas. No ato da inscrição, o candidato preencherá ficha específica e deverá apresentar cópias do comprovante de endereço e da cédula de identidade.

Percurso

Saída na rua São Sebastião, seguindo na avenida Severo Eulálio, depois na avenida Nossa Senhora de Fátima, rua Cel. Francisco Santos, rua Abílio Coelho e chegada na rua Monsenhor Hipólito, próximo à praça de Alimentação.

Confira abaixo o regulamento do Corso

EDITAL corso 2016

MAPA CORSO 2016