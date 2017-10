Cras de Paquetá inicia curso de reaproveitamento de Pneus

A Prefeitura de Paquetá – Pi, por meio do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), deu inicio, na manhã dessa segunda – feira, 02/10, ao “Curso ” Reutilizar “, ministrado pelo mestre Divas de Teresina. O objetivo, é a reciclagem e reaproveitamento de pneus, tendo como prioridade de participação as famílias atendidas pelos programas sociais. O curso irá acontecer nos períodos da manhã e da tarde, na sede do CRAS e conta com a participação de vinte e dois inscritos. A abertura do evento contou com a presença da Secretária Municipal de Saúde, Maria dos Remédios (Lili Portela), profissionais da secretaria, autoridades locais e participantes.

De acordo com instrutor, Mestre Divas, o curso tem a finalidade de dar destino correto aos pneus que não servem mais, criar obras de arte para enfeitar praças, residências e órgãos públicos e gerar renda extra com a venda do produto. “Além da importância na prevenção do mosquito aedes aegypti, o pneu é uma fonte riquíssima de renda, nós que trabalhamos com reaproveitamento do pneu, o chamamos de ouro negro, então ele é muito rico, consegue tirar uma família da pobreza, digamos assim, e ele consegue dar uma renda gigantesca para a família”, ressaltou.

Nesta etapa, os alunos também irão trabalhar com garrafas pet, que serão transformados em objetos de decoração e acessórios como sacolas, bolsas, caixas, chaveiros, pastas, lixeiras, dentre outros. Durante sua fala, a secretária municipal de saúde, desejou as boas vinda e agradeceu participação de todos em nome da secretária de assistência social e primeira dama do município Yara Gonçalves. Estamos proporcionando uma oportunidade de aprendizado e fonte de renda para cada um que está aqui, todos terão nosso incentivo para que as técnicas que foram aprendidas sejam utilizadas para que eles possam obter renda, disse.

