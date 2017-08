Criança de 5 anos cai em fossa séptica e morre afogada em Paulistana

Uma criança de cinco anos, identificada como Kauê Silva Sousa, 5 anos, morreu ontem(09) no quintal da sua casa ao cair em uma fossa séptica, em Paulistana.

De acordo com o FN Notícias, site da região, a mãe estava com ele e outro filho ainda bebê em casa, quando sentiu sua falta e foi procurá-lo percebeu um buraco onde seria a fossa. Ela teria pedido ajuda aos vizinhos para retirar o menino que já estava morto.

O delegado Cícero de Oliveira, da Delegacia de Paulistana, disse que o Boletim de Ocorrência foi registrado, mas que ainda não tem informações das circunstâncias do fato porque a família está velando o corpo no interior.

“Nós fomos ao endereço na manhã de hoje, mas eles estavam no interior, provavelmente velando o corpo. Vamos retornar mais tarde para realizar perícia no local e intimar os parentes para apurar as causas”, informou o delegado ao Cidadeverde.com.

A família mora no bairro Santo Antônio e o fato teria acontecido no início da noite de ontem(09). O corpo ainda chegou a ser levado para o necrotério do Hospital Regional Justino Luz em Picos para ser periciado.

Cidade Verde