Criança de Pio IX necessita de ajuda para tratamento de um tipo raro de anemia

O pequeno João Pedro de Oliveira Silva, residente na Fazenda Recreio, zona rural do município de Pio IX, tem apenas 03 anos de idade e vive um drama comovente. O menino sofre de uma anemia rara e grave e a cada quinze dias tem que se deslocar para Teresina para submeter-se a uma transfusão de sangue.

De família humilde, os pais do pequeno João Pedro são os agricultores Maria Luzilândia de Oliveira e Joseílton dos Santos Silva e não possuem condições financeiras para arcarem com as viagens.

A família tentou um auxílio junto ao Instituto Nacional e Seguridade Social (INSS) porém o benefício foi negado e um recurso foi impetrado por advogados junto ao órgão e aguarda uma decisão judicial.

Sensibilizada com a história do garoto a empresária Fábia Arrais iniciou uma campanha nas redes sociais para a arrecadação de valores que ajudem no custeio das despesas do tratamento. “Qualquer ajuda será bem vinda! Só sabe a dificuldade de verdade quem se acha em uma situação como esta, ter um filho tão doente e dispor de condições financeiras para ajudar”, destacou a empresária no texto publicado nas redes sociais.

As doações poderão ser feitas na Agência 3910-1, Conta Poupança 15.658-2,Variação 51, Titular: Maria Luzilândia de Oliveira.

Mais informações: Fábia Arrais (89) 99924-1463.

Fronteiras Online