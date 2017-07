Mãe e filha morrem em acidente na zona rural de Vila Nova do Piauí

A criança Ísis Beatriz Leal Brito, de 9 anos, natural de Vila Nova do Piauí, é a segunda vítima fatal de um acidente ocorrido na manhã desta quinta-feira, 06, na rodovia que interliga a sede do município ao povoado São João Batista.

A mãe da criança, a dona de casa Isabel Francisca Leal, também conhecida como “Isabel de Jeremias”, morreu ainda no local do acidente.

A menina seguia de motocicleta com sua mãe e um outro irmão, do povoado São João Batista para sede do município, quando teriam colidido em um cachorro. O acidente aconteceu nas proximidades da localidade Lagoa do Provísio.

A menina chegou a ser socorrida e levada para o Hospital Regional Justino Luz em Picos, e de lá foi transferida por uma ambulância para o Hospital de Floriano. A caminho, chegou a ser reanimada e morreu ao dar entrada na Unidade de Saúde.

