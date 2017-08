Criança morre em grave acidente com carreta na PI 143, em Jacobina do Piauí

Uma carreta que transportava madeira tombou na tarde desta quarta-feira (9) na PI 143, no trecho entre as cidades de Jacobina do Piauí e Conceição do Canindé.

Segundo informações, o motorista perdeu o controle do veículo de carga ao fazer uma curva. A carreta tombou e a carga se espalhou no local, interditando a rodovia.

Quatro pessoas de uma mesma família estavam à bordo, um casal e duas crianças. Uma das crianças foi arremessada fora do veículo e atingida pela carga, falecendo no local. Os demais sofreram apenas ferimentos leves.

Vítimas foram socorridas e levadas para a cidade de Conceição do Canindé.A carreta tem placa de São Miguel do Guama, Estado do Pará.

