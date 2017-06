Criminosos arrombam Agência dos Correios de São Luís do Piauí

Durante a madrugada desta terça-feira (06) criminosos arrombaram a Agência dos Correios do município de São Luís do Piauí. De acordo com informações da Polícia Militar, os assaltantes utilizaram uma barra de ferro para forçar o portão e a porta da Agência e em seguida arrombaram o cofre. A quantia levada não foi divulgada.

Até o momento ninguém foi preso. O local foi isolado e a PM aguarda a chegada da Polícia Federal para iniciar as investigações.

Em menos de um ano, essa é a segunda vez que a Agência é alvo de criminosos. No dia 08 de julho de 2016, bandidos tentaram arrombar os Correios de São Luís, mas a ação foi interceptada por polícias militarias que faziam ronda na cidade.

