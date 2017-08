Criminosos arrombam Posto de Saúde em Picos

Ladrões ainda não identificados pela Polícia arrombaram na madrugada desta segunda-feira, 28, a porta dos fundos da Unidade Básica de Saúde (PSF), do bairro Paroquial, em Picos, e levaram alguns objetos.

Dentre os objetivos furtados estão uma televisão, um computador e aparelho de DVD. Por conta da ação dos bandidos, o atendimento à comunidade foi suspenso nesta segunda-feira, 28, e será retomado somente amanhã.

Segundo a técnica de enfermagem Célia Maria da Silva Sá, que é lotada no posto, ao chegar para trabalhar hoje pela manhã percebeu que a porta dos fundos estava arrombada e que haviam sumido alguns objetos.

“Eles pegaram a mesa em que fica a balança e utilizaram para subir na casa e arrombaram a porta com as pinças usadas nos procedimentos” – contou Célia Sá. Ela acrescentou que os ladrões abriram os armários onde são guardados os medicamentos, mas não levaram nada.

Foi registrado Boletim de Ocorrência e a Polícia Militar esteve no local, assim como um perito da Polícia Civil. Porém, como as pessoas da comunidade já tinham mexido nas coisas não foi possível captar as digitais dos bandidos.

Como o posto de saúde não dispõe de vigia, os servidores afirmam que trabalham com medo. Eles fecham a porta logo após o médico terminar o atendimento.

Fonte: GP1