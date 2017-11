Criminosos são presos pela Polícia Militar após assalto em Picos

A Polícia Militar de Picos prendeu dois homens na tarde deste sábado (11) no município. Os homens identificados como Romário Alves Bezerra e Hércules Moreira Feitosa, e mais um comparsa identificado como Jackson são suspeitos de praticarem crimes na região. Na tarde de ontem (11) em posse de um revólver calibre 38, Romário e Jackson roubaram uma jovem no bairro Ibiapina por volta de 13h30.

Depois de ser assaltada, a jovem foi até a Central de Flagrantes do município registrar o Boletim de Ocorrência (B.O.), e na volta para casa, nas mediações do bairro Condurú, a vítima se deparou novamente com um dos assaltantes que também a reconheceu e mostrou o revólver utilizado no assalto para ela.

Ao chegar em casa, a mulher ligou para a polícia e relatou o ocorrido, assim os policiais se deslocaram para o local informado e conseguiram identificar um dos suspeitos que estava sentado em uma calçada conversando com outros jovens. Romário Alves Bezerra foi preso e identificado pela vítima como uma dos participantes do crime.

Após o interrogatório, o assaltante confessou sua participação no crime e informou a polícia o local em que os objetos estavam escondidos e também o paradeiro de um dos seus comparsas, o Hércules Moreira Feitosa.

A polícia se dirigiu até a casa indicada pelo assaltante, que seria de Jackson. No interior da residência localizada no bairro Cohab foram encontradas o outro suspeito, identificado com Hércules, um revólver calibre 38, da marca Rossi numeração raspada, com dois cartuchos; um celular Samsung branco; um celular LGK350; e uma moto Honda CBX250 Twister, de cor preta e placa DYT 7232, com restrição de roubo/furto, que segundo Hércules teria sido roubada por ele no Ceará. Os dois presos foram conduzido à Central de Flagrantes.

